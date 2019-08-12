СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» Форреста за €13 млн
ТАСС, 12 августа. Петербургский «Зенит» намерен купить полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
ТАСС, 12 августа. Петербургский «Зенит» намерен купить полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
По информации источника, петербургский клуб готов предложить за 28-летнего шотландца €13 млн, а также предложить Форресту зарплату в размере €75 тыс. в неделю. Также отмечается, что «Селтик» не хочет продавать футболиста, который является одним из ключевых игроков команды.
Форрест является воспитанником «Селтика», за основную команду он провел 354 матча во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 73 результативные передачи. За национальную команду Шотландии на его счету 30 встреч и пять голов. Форрест является восьмикратным чемпионом Шотландии, также на его счету пять кубков страны и четыре победы в Кубке шотландской лиги.