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11:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» Форреста за €13 млн

ТАСС, 12 августа. Петербургский «Зенит» намерен купить полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

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По информации источника, петербургский клуб готов предложить за 28-летнего шотландца €13 млн, а также предложить Форресту зарплату в размере €75 тыс. в неделю. Также отмечается, что «Селтик» не хочет продавать футболиста, который является одним из ключевых игроков команды.

Форрест является воспитанником «Селтика», за основную команду он провел 354 матча во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 73 результативные передачи. За национальную команду Шотландии на его счету 30 встреч и пять голов. Форрест является восьмикратным чемпионом Шотландии, также на его счету пять кубков страны и четыре победы в Кубке шотландской лиги.

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