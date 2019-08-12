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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником

Грозненский «Ахмат» прокомментировал инцидент, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

В дирекции клуба заявили, что сотрудник пресс-службы, который позволил себе оскорбить судью Алексея Сухого, уволен. Решение было принято на совещании сразу после игры.

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11 августа во время матча в Грозном арбитра матча «Ахмата» и «Спартака» оскорбили по громкой связи. Это произошло после удаления одного из футболистов хозяев на 77-й минуте матча. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Дублем в составе гостей отметился Зелимхан Бакаев, еще один гол на счету новичка красно-белых, немецкого хавбека Андре Шюррле.

Аналогичный инцидент имел место во время матча «Терека» и «Рубина» в 2013 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по микрофону произнес в адрес судьи матча Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб на 200 тысяч рублей и обязал «Терек» провести один матч на нейтральном поле.

Ахмат
1:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 511.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 17832 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Аблай Мбенг75′
Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле, Гус Тил)32′
Зелимхан Бакаев(Гус Тил)44′
Андре Шюррле(Гус Тил)70′
Составы команд
16Евгений Городов
98Александр Максименко
40Ризван Уциев
38Андрей Ещенко
59Евгений Харин
6Айртон
4Вилькер Анхель
2Самюэль Жиго
15Андрей Семенов
20Андре Шюррле
20Зоран Нижич
8Гус Тил
7′
11Силва Лима Исмаэл
7Аяз Гулиев
23Антон Швец
13′
47Роман Зобнин
90′
88Денис Глушаков
71′
14Георгий Джикия
83′
9Конрад Михаляк
29Илья Кутепов
21Одисе Роши
45′
10Зелимхан Бакаев
68′
77Бернард Бериша
80′
9Резиуан Мирзов
7Магомед Митришев
45′
23Джордан Ларссон
90′
17Аблай Мбенг
75′77′
25Лоренсо Мельгарехо
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
6Удары (всего)11
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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