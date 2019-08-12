«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником

Источник: РИА "Новости"

В дирекции клуба заявили, что сотрудник пресс-службы, который позволил себе оскорбить судью Алексея Сухого, уволен. Решение было принято на совещании сразу после игры.

11 августа во время матча в Грозном арбитра матча «Ахмата» и «Спартака» оскорбили по громкой связи. Это произошло после удаления одного из футболистов хозяев на 77-й минуте матча. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Дублем в составе гостей отметился Зелимхан Бакаев, еще один гол на счету новичка красно-белых, немецкого хавбека Андре Шюррле.