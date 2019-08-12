«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Грозненский «Ахмат» прокомментировал инцидент, произошедший во время матча пятого тура Российской
Грозненский «Ахмат» прокомментировал инцидент, произошедший во время матча пятого тура Российской
В дирекции клуба заявили, что сотрудник
11 августа во время матча в Грозном арбитра матча «Ахмата» и «Спартака» оскорбили по громкой связи. Это произошло после удаления одного из футболистов хозяев на 77-й минуте матча. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Дублем в составе гостей отметился Зелимхан Бакаев, еще один гол на счету новичка
Аналогичный инцидент имел место во время матча «Терека» и «Рубина» в 2013 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по микрофону произнес в адрес судьи матча Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты».
|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Аблай Мбенг
|75′
|Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле, Гус Тил)
|32′
|Зелимхан Бакаев(Гус Тил)
|44′
|Андре Шюррле(Гус Тил)
|70′
|16
|Евгений Городов
|98
|Александр Максименко
|40
|Ризван Уциев
|38
|Андрей Ещенко
|59
|Евгений Харин
|6
|Айртон
|4
|Вилькер Анхель
|2
|Самюэль Жиго
|15
|Андрей Семенов
|20
|Андре Шюррле
|20
|Зоран Нижич
|8
|Гус Тил
7′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|7
|Аяз Гулиев
|23
|Антон Швец
13′
|47
|Роман Зобнин
90′
|88
|Денис Глушаков
71′
|14
|Георгий Джикия
83′
|9
|Конрад Михаляк
|29
|Илья Кутепов
|21
|Одисе Роши
45′
|10
|Зелимхан Бакаев
68′
|77
|Бернард Бериша
80′
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Магомед Митришев
45′
|23
|Джордан Ларссон
90′
|17
|Аблай Мбенг
75′77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)