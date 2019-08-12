«Тамбов» будет проводить матчи РПЛ в Саранске до середины ноября

Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» вышел в высший дивизион российского футбола, заняв первое место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19. До повышения в классе команда проводила домашние матчи на стадионе «Спартак» в Тамбове, вместимость арены составляет 5 тыс. мест, что не соответствует требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). Летом стадион был закрыт на реконструкцию, которую планировалось завершить к сентябрю. До завершения работ команда проводит домашние матчи чемпионата России в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который принял четыре игры чемпионата мира 2018 года.

«Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности, — сказал Швецов. — Не могу назвать ближайшую дату [матча “Тамбова” на стадионе “Спартак” ]. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены».

«Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны», — добавил заместитель директора стадиона «Спартак».

В ближайшие три месяца в календаре «Тамбова» в РПЛ значатся шесть домашних игр — против «Краснодара», «Динамо», ЦСКА, «Ростова», «Урала» и «Уфы». В том случае, если работы будут завершены в указанные сроки, команда может провести первый матч на стадионе «Спартак» уже в 17-м туре, соперником станет столичный «Локомотив». Точная дата встречи еще не утверждена, предварительно она намечена на 24 ноября.