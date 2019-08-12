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15:47 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» будет проводить матчи РПЛ в Саранске до середины ноября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» не сможет проводить матчи чемпионата России на своем стадионе «Спартак» в Тамбове в ближайшие три месяца, команда продолжит принимать соперников в Саранске на «Мордовия-Арене». Об этом ТАСС сообщил заместитель директора тамбовской арены Павел Швецов.

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Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» вышел в высший дивизион российского футбола, заняв первое место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19. До повышения в классе команда проводила домашние матчи на стадионе «Спартак» в Тамбове, вместимость арены составляет 5 тыс. мест, что не соответствует требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). Летом стадион был закрыт на реконструкцию, которую планировалось завершить к сентябрю. До завершения работ команда проводит домашние матчи чемпионата России в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который принял четыре игры чемпионата мира 2018 года.

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«Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности, — сказал Швецов. — Не могу назвать ближайшую дату [матча “Тамбова” на стадионе “Спартак” ]. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены».

«Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны», — добавил заместитель директора стадиона «Спартак».

В ближайшие три месяца в календаре «Тамбова» в РПЛ значатся шесть домашних игр — против «Краснодара», «Динамо», ЦСКА, «Ростова», «Урала» и «Уфы». В том случае, если работы будут завершены в указанные сроки, команда может провести первый матч на стадионе «Спартак» уже в 17-м туре, соперником станет столичный «Локомотив». Точная дата встречи еще не утверждена, предварительно она намечена на 24 ноября.

В пяти стартовых турах чемпионата России «Тамбов» набрал четыре очка, обыграв «Спартак» (2:0) и сыграв вничью с «Оренбургом» (2:2). Также команда под руководством главного тренера Александра Григоряна потерпела поражения от «Зенита» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Арсенала» (0:1). Две игры «Тамбова» в Саранске в общей сложности посетило 27 570 зрителей, причем большая их часть пришлась на игру со «Спартаком» — 23 238 человек (на матч с «Арсеналом» пришло 4332 зрителя). В шестом туре тамбовчане 17 августа в Саранске примут «Краснодар».

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