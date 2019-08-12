Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
ТАСС, 12 августа. Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба «Зенит» в московский «Локомотив». Об этом сообщает
ТАСС, 12 августа. Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба «Зенит» в московский «Локомотив». Об этом сообщает
Подробности соглашения не разглашаются. Футболист будет выступать под 22-м номером.
Джорджевич перешел в «Зенит» из черногорского «Могрена», вместе с которым он стал чемпионом Черногории (2011), летом 2012 года. Джорджевич провел за петербургский клуб 30 матчей, в которых трижды отличился и сделал две голевые передачи, вместе с «Зенитом» Джорджевич стал обладателем Суперкубка России (2016), серебряным (2013) и бронзовым призером чемпионата России (2017). С лета 2017 по лето 2019 года черногорец на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», за который сыграл 50 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Джорджевич вошел в список 33-х лучших футболистов чемпионата России.
Также Джорджевич, будучи игроком «Зенита», на правах аренды выступал за голландский «Твенте», испанскую «Понферрадину» и итальянскую «Сампдорию». В составе сборной Черногории футболист провел 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.