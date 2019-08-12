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16:49 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» после продажи Джорджевича не будет покупать нападающего

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Зенит» после продажи нападающего Луки Джорджевича в московский «Локомотив» не планирует приобретать игроков в группу атаки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный «Локомотив» в понедельник объявил о переходе Джорджевича из «Зенита». Черногорский форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах — нидерландском «Твенте», итальянской «Сампдории», испанской «Понферрадине», а также тульском «Арсенале». В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

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«Мы завершили оформление перехода Джорджевича в “Локомотив”, подписали все документы, — сказал Медведев. — Это не аренда, а полноценный трансфер и он сделан по рыночным условиям. Пусть у нас в клубе Лука много не играл, но был в нашей команде с 2012 года, выступал в аренде, включая европейские клубы. Он всегда относился к делу очень профессионально, конечно, мы никогда не забудем его гол в ворота “Локомотива”, который сделал нас чемпионами (в сезоне-2018/19 черногорский форвард, выступая за тульский “Арсенал”, стал автором победного гола в ворота “Локомотива”, который досрочно гарантировал “Зениту” победу в чемпионате России — прим. ТАСС)».

«В это трансферное окно у нас нет планов приобрести кого-то в линию нападения», — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли «Зенит» после продажи Джорджевича искать игроков в линию атаки.

По мнению Медведева, продажа Джорджевича в «Локомотив» пойдет на пользу не отдельно взятому клубу, а послужит на повышение конкуренции в российском футболе в целом. «Считаю, что мы усиливаем не конкурентов, а наш футбол. Если хорошие игроки сидят на скамейке запасных, это не идет на пользу развитию нашего футбола. Чем больше конкуренции, тем лучше футбол, мы конкуренции не боимся», — отметил гендиректор «Зенита».

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