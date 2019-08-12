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16:55 (мск), источник: ТАСС

Кикнадзе: «Локомотив» при покупке футболиста Джорджевича учел его игру за «Арсенал»

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Локомотив» при подписании контракта с нападающим «Зенита» Лукой Джорджевичем учел то, как черногорский форвард сыграл против железнодорожников, находясь в тульском «Арсенале» на правах аренды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

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Источник: РИА "Новости"

Джорджевич в понедельник перешел из «Зенита» в «Локомотив». За клуб из Санкт-Петербурга футболист выступал с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах — нидерландском «Твенте», итальянской «Сампдории», испанской «Понферрадине», а также тульском «Арсенале». В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

«Переговоры с “Зенитом” шли несложно и недолго, — сказал Кикнадзе. — Повлияли ли на решение о покупке Джорджевича травмы Джефферсона Фарфана и Эдера? Нет, в большей степени повлияло то, как он сыграл против нас за “Арсенал” (в сезоне-2018/19 черногорский форвард, выступая за команду из Тулы, стал автором победного гола в ворота “Локомотива”, который досрочно лишил железнодорожников чемпионского титула, а также гарантировал “Зениту” завоевание золотых медалей — прим. ТАСС)».

«Слово “впечатлил” к нам не подходит, — добавил гендиректор “Локомотива”. — Был анализ, рассмотрели разные кандидатуры и в итоге остановились на этом футболисте». На вопрос о том, готов ли Джорджевич дебютировать за московский клуб в матче шестого тура чемпионата России против «Динамо», он сказал, что этот вопрос лучше адресовать главному тренеру команды Юрию Семину.

В сезоне-2019/20 Джорджевич сыграл за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который со счетом 3:2 выиграл московский клуб. 25-летний черногорец провел на поле 13 минут, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России он четыре раза попадал в заявку сине-бело-голубых, не проведя на поле ни одной игровой минуты.

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