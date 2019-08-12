Кикнадзе: «Локомотив» при покупке футболиста Джорджевича учел его игру за «Арсенал»

Источник: РИА "Новости"

Джорджевич в понедельник перешел из «Зенита» в «Локомотив». За клуб из Санкт-Петербурга футболист выступал с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах — нидерландском «Твенте», итальянской «Сампдории», испанской «Понферрадине», а также тульском «Арсенале». В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

«Переговоры с “Зенитом” шли несложно и недолго, — сказал Кикнадзе. — Повлияли ли на решение о покупке Джорджевича травмы Джефферсона Фарфана и Эдера? Нет, в большей степени повлияло то, как он сыграл против нас за “Арсенал” (в сезоне-2018/19 черногорский форвард, выступая за команду из Тулы, стал автором победного гола в ворота “Локомотива”, который досрочно лишил железнодорожников чемпионского титула, а также гарантировал “Зениту” завоевание золотых медалей — прим. ТАСС)».

«Слово “впечатлил” к нам не подходит, — добавил гендиректор “Локомотива”. — Был анализ, рассмотрели разные кандидатуры и в итоге остановились на этом футболисте». На вопрос о том, готов ли Джорджевич дебютировать за московский клуб в матче шестого тура чемпионата России против «Динамо», он сказал, что этот вопрос лучше адресовать главному тренеру команды Юрию Семину.