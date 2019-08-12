Как пиджак Кононова влияет на результаты «Спартака»
Мегаважное исследование «СЭ». Мы выяснили, в какой одежде у тренера
Мегаважное исследование «СЭ». Мы выяснили, в какой одежде у тренера
Болельщики «Спартака» дали главному тренеру команды Олегу Кононову прозвище «Пиджак». Причем произносят его так, будто это оскорбление. На матче с «Тамбовом» в Саранске на спартаковском секторе вывесили несколько пиджаков, а еще кричали «Уходи, пиджак». Больше того, в сети есть видео, как некоторые фанаты «Спартака» в Саранске по очереди топчут пиджак, брошенный на пол.
Пиджаки (да и вообще любая одежда) классно сидят на Кононове. Но в последнее время он перестал надевать их на матчи. 27 июля — когда «Спартак» играл с «Тамбовом» — тренер был в черном поло. Не помогло — поражение 0:2. 3 августа Кононов вновь оделся в пиджак, и «Спартак» сыграл с «Динамо» вничью (0:0), почти час находясь в меньшинстве. 8 августа тренер был в белой тенниске. Она принесла удачу —
Мы изучили, что до 27 июля Кононов, будучи во главе «Спартака», был в пиджаке абсолютно на всех матчах команды. Даже на тех, когда температура была выше, чем в Туне или в Грозном. Например, в Оренбурге 26 мая днем, когда «Спартак» проводил матч 30-го тура чемпионата России, температура воздуха составляла не меньше 24 градусов (в
На холодные матчи Кононов надевал пальто, а под него — пиджак.
До уровня Курбана Бердыева, который сидел на скамейке в одном пиджаке и при минус 10, и даже при минус 15, Олег Георгиевич, конечно, не дошел. Но, например, вечером 29 апреля, когда «Спартак» встречался с «Рубином», в Москве было
Под пиджак он надевает разные вещи. Это и просто белая рубашка, и белая рубашка с галстуком (темно-синим, красным), и белая рубашка с галстуком и жилетом, и водолазка.
Статистика говорит о том, что «Спартак» с Коновым без пиджака играет куда успешнее, чем с Кононовым в пиджаке. Да и забивает много. Но таких матчей (победных с Кононовым без пиджака) пока было слишком мало, чтобы однозначно говорить о тенденции.
В четверг
Илья Андреев