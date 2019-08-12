Как пиджак Кононова влияет на результаты «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Спартака» дали главному тренеру команды Олегу Кононову прозвище «Пиджак». Причем произносят его так, будто это оскорбление. На матче с «Тамбовом» в Саранске на спартаковском секторе вывесили несколько пиджаков, а еще кричали «Уходи, пиджак». Больше того, в сети есть видео, как некоторые фанаты «Спартака» в Саранске по очереди топчут пиджак, брошенный на пол.

Пиджаки (да и вообще любая одежда) классно сидят на Кононове. Но в последнее время он перестал надевать их на матчи. 27 июля — когда «Спартак» играл с «Тамбовом» — тренер был в черном поло. Не помогло — поражение 0:2. 3 августа Кононов вновь оделся в пиджак, и «Спартак» сыграл с «Динамо» вничью (0:0), почти час находясь в меньшинстве. 8 августа тренер был в белой тенниске. Она принесла удачу — красно-белые победили «Тун» (3:2). 11 августа Кононов нарядился так же. И снова удача — «Спартак» нанес поражение «Ахмату» (3:1). Возникло предположение, что тренер не случайно сменил стиль одежды — в противовес тому самому прозвищу.

12 ноября 2018 года. Олег Кононов в Тарасовке после презентации в качестве главного тренера «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Мы изучили, что до 27 июля Кононов, будучи во главе «Спартака», был в пиджаке абсолютно на всех матчах команды. Даже на тех, когда температура была выше, чем в Туне или в Грозном. Например, в Оренбурге 26 мая днем, когда «Спартак» проводил матч 30-го тура чемпионата России, температура воздуха составляла не меньше 24 градусов (в какой-то момент даже прогрелась до 26 градусов). Однако Кононов пиджак не снял. Так же было и в Ростове 20 июля. Игра проводилась вечером, когда было примерно +24. А днем было +30, тем не менее главный тренер «Спартака» все равно вышел на игру в пиджаке.

На холодные матчи Кононов надевал пальто, а под него — пиджак.

С первого матча в «Спартаке» Олег Кононов долго выбирал один вариант — пиджак с пальто. Фото Дарья Исаева, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Весной-2019 Олег Кононов порой выходил на игры в иной комбинации — пиджак и куртка. Фото Александр Федоров, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

До уровня Курбана Бердыева, который сидел на скамейке в одном пиджаке и при минус 10, и даже при минус 15, Олег Георгиевич, конечно, не дошел. Но, например, вечером 29 апреля, когда «Спартак» встречался с «Рубином», в Москве было всего-то +8. А Кононов руководил командой с бровки в одном пиджаке.

Под пиджак он надевает разные вещи. Это и просто белая рубашка, и белая рубашка с галстуком (темно-синим, красным), и белая рубашка с галстуком и жилетом, и водолазка.

Олег Кононов в «Спартаке»: все матчи. Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов в «Спартаке»: матчи в пиджаке против игр без пиджака. Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Статистика говорит о том, что «Спартак» с Коновым без пиджака играет куда успешнее, чем с Кононовым в пиджаке. Да и забивает много. Но таких матчей (победных с Кононовым без пиджака) пока было слишком мало, чтобы однозначно говорить о тенденции.

В четверг красно-белые проведут ответный матч с «Туном». Согласно прогнозу погоды, в Москве будет тепло — днем +24, вечером — +18−20. Так что, вполне вероятно, мы снова увидим Олега Георгиевича в белом поло. Но когда наступят холода, он, возможно, опять достанет из гардероба сшитый по заказу стильный пиджак. Или нет?