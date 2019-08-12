«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича

Ключевые моменты

Совсем недавно «Ростов» и его болельщики попрощались с Гацканом, а в понедельник ветеран вернулся в ставший родным город уже в качестве игрока «Крыльев Советов». Естественно, он мог много рассказать о своей бывшей команде, однако игра подопечных Валерия Карпина настолько вариативна, что просчитать все ходы невозможно. Не пропускать Шомуродова на ударные позиции? Рецепт в целом неплохой, только от голевых моментов это не спасает, потому что один из лучших бомбардиров чемпионата может проявить себя и в подыгрыше. Как в эпизоде с длинным пасом в штрафную гостей, когда Шомуродов сбросил мяч грудью набегавшему из глубины Ионову.