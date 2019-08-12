«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича
«Ростов» оставил за спиной группу записных фаворитов благодаря минимальной победе на «Крыльями Советов» (1:0).
«Ростов» оставил за спиной группу записных фаворитов благодаря минимальной победе на «Крыльями Советов» (1:0).
Совсем недавно «Ростов» и его болельщики попрощались с Гацканом, а в понедельник ветеран вернулся в ставший родным город уже в качестве игрока «Крыльев Советов». Естественно, он мог много рассказать о своей бывшей команде, однако игра подопечных Валерия Карпина настолько вариативна, что просчитать все ходы невозможно. Не пропускать Шомуродова на ударные позиции? Рецепт в целом неплохой, только от голевых моментов это не спасает, потому что один из лучших бомбардиров чемпионата может проявить себя и в подыгрыше. Как в эпизоде с длинным пасом в штрафную гостей, когда Шомуродов сбросил мяч грудью набегавшему из глубины Ионову.
«Крылья» спасла великолепная реакция Рыжикова, а когда стало казаться, что самарцы все же перекрыли хозяевам кислород, те раскачали оборону соперника атакой левым флангом. Неудачный вынос Карпова позволил Ионову разыграть «стеночку» с Евгением Черновым, Байрамян отвлек на себя внимание защитников, а оставшийся на мгновение без внимания опекунов Шомуродов аккуратно переправил мяч в угол.
«Крылья» до перерыва в атаке ничего не создали, если не считать неточный удар сместившегося с фланга Кабутова.
Вторую половину самарцы начали активнее. Миодраг Божович менял разрушителей на игроков атаки, а все угрозы свелись к «стандартам». Один удар Комбарова со штрафного пришелся в лицо мужественно не отвернувшегося Еременко. Второй — перед самым финальным свистком — вытянул
1-й раз Миодраг Божович проиграл в чемпионате «Ростову».
150 матчей в
Андрей Кузичев
|Валерий Карпин
|Миодраг Божович
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Евгений Чернов)
|33′
|30
|Сергей Песьяков
88′
|1
|Сергей Рыжиков
|34
|Алексей Козлов
64′
|23
|Дмитрий Комбаров
|6
|Рагнар Сигурдссон
|3
|Никита Чернов
|78
|Дмитрий Чистяков
63′
|50
|Максим Карпов
|7
|Роман Еременко
|8
|Александр Гацкан
|14
|Элдор Шомуродов
|40
|Артем Тимофеев
|8
|Ивелин Попов
|77
|Дмитрий Кабутов
|17
|Матиас Норманн
|99
|Максим Канунников
|28
|Евгений Чернов
89′
|22
|Александр Анюков
70′
|25
|Арсений Логашов
|17
|Антон Зиньковский
|11
|Алексей Ионов
72′
|7
|Александр Соболев
87′
|15
|Данил Глебов
|69
|Егор Голенков
|19
|Хорен Байрамян
55′
|14
|Раду Гынсарь
73′
|23
|Александр Зуев
|9
|Деян Радонич
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)