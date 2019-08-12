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22:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича

«Ростов» оставил за спиной группу записных фаворитов благодаря минимальной победе на «Крыльями Советов» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

Ключевые моменты

Совсем недавно «Ростов» и его болельщики попрощались с Гацканом, а в понедельник ветеран вернулся в ставший родным город уже в качестве игрока «Крыльев Советов». Естественно, он мог много рассказать о своей бывшей команде, однако игра подопечных Валерия Карпина настолько вариативна, что просчитать все ходы невозможно. Не пропускать Шомуродова на ударные позиции? Рецепт в целом неплохой, только от голевых моментов это не спасает, потому что один из лучших бомбардиров чемпионата может проявить себя и в подыгрыше. Как в эпизоде с длинным пасом в штрафную гостей, когда Шомуродов сбросил мяч грудью набегавшему из глубины Ионову.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья» спасла великолепная реакция Рыжикова, а когда стало казаться, что самарцы все же перекрыли хозяевам кислород, те раскачали оборону соперника атакой левым флангом. Неудачный вынос Карпова позволил Ионову разыграть «стеночку» с Евгением Черновым, Байрамян отвлек на себя внимание защитников, а оставшийся на мгновение без внимания опекунов Шомуродов аккуратно переправил мяч в угол.

«Крылья» до перерыва в атаке ничего не создали, если не считать неточный удар сместившегося с фланга Кабутова.

Вторую половину самарцы начали активнее. Миодраг Божович менял разрушителей на игроков атаки, а все угрозы свелись к «стандартам». Один удар Комбарова со штрафного пришелся в лицо мужественно не отвернувшегося Еременко. Второй — перед самым финальным свистком — вытянул из-по планки Песьяков. У «Крыльев» четыре поражения подряд и место над зоной вылета, а впереди донской команды только «Зенит».

Цифры

1-й раз Миодраг Божович проиграл в чемпионате «Ростову».

150 матчей в премьер-лиге провел Роман Еременко.

Андрей Кузичев

Ростов
1:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 512.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 28674 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинМиодраг Божович
Голы
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Евгений Чернов)33′
Составы команд
30Сергей Песьяков
88′
1Сергей Рыжиков
34Алексей Козлов
64′
23Дмитрий Комбаров
6Рагнар Сигурдссон
3Никита Чернов
78Дмитрий Чистяков
63′
50Максим Карпов
7Роман Еременко
8Александр Гацкан
14Элдор Шомуродов
40Артем Тимофеев
8Ивелин Попов
77Дмитрий Кабутов
17Матиас Норманн
99Максим Канунников
28Евгений Чернов
89′
22Александр Анюков
70′
25Арсений Логашов
17Антон Зиньковский
11Алексей Ионов
72′
7Александр Соболев
87′
15Данил Глебов
69Егор Голенков
19Хорен Байрамян
55′
14Раду Гынсарь
73′
23Александр Зуев
9Деян Радонич
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
14Удары (всего)6
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
15Фолы9
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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