Появилось видео с матча «Ахмат» — «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!

Источник: РИА "Новости"

Оказывается, воздействие на арбитра Алексея Сухого не ограничилось криком про козла на весь стадион. После финального свистка президент «Ахмата» и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов схватил судью за руку и повел в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Видеозапись момента первым опубликовал телеграм-канал «Спросите у Расула» — она была скачана из инстаграма одного из грозненских болельщиков.

На видео слышно, как с трибун кричат «Давай, давай», а также видно, как один из стюардов аплодирует.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xPBxEflyAwo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь «Ахмат» должны наказать за необеспечение безопасности.

Во-первых, Даудов не имел права находиться в технической зоне, так как не заявлен в специальную форму № 9 (она определяет, кто может находиться в футбольном отсеке и около официальных лиц матча).

Во-вторых, такой физический контакт (хватание за руку и целенаправленное движение в подтрибунное помещение) проходит по категории «попытка физического воздействия». Ни игроки, ни тренеры, ни прочие лица клубов не имеют права трогать судью и уводить его куда бы то ни было.

В регламенте не прописано, на какой именно срок можно дисквалифицировать стадион при конкретно таких проблемах. Но 105-я статья дисциплинарного регламента РФС предусматривает штраф и/или 1−3 матча на нейтральном поле, если клуб не обеспечивает безопасное проведение игры.

В марте 2013-го «Терек» оказался в аналогичной ситуации по ходу матча с «Рубином». Судья Михаил Вилков показал вторую желтую защитнику хозяев Ризвану Уциеву, после чего Рамзан Кадыров по громкой связи сказал: «Судья продажная… Козел ты!». Дальше Кадыров зашел в судейскую, его охрана не пустила внутрь делегата матча. За это КДК оштрафовал «Терек» и обязал клуб провести 1 матч на нейтральном поле.

Заходил ли Даудов в судейскую — мы не знаем. По нашей информации, в рапорте инспектора Фейзудина Эрзиманова нет записей о физическом воздействии на Сухого.

Как наказать (и наказывать ли вообще) «Ахмат», КДК решит на заседании в среду, 14 августа. Комитет изучит, как «Ахмат» обеспечил безопасность на матче. На видео заметно, что Даудову никто не мешает взять Сухого за руку, хотя регламент РПЛ-2019/20 обязывает принимающую команду предоставлять арбитру охрану до и после матча.

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Наказать лично Даудова КДК не может, так как его нет в той самой форме № 9. Наказание за поведение руководителя клуба выписывает комитет по этике. Он собирается по запросу президента РФС или РПЛ.

В дисциплинарном регламенте РФС прописано, что за принуждение судьи к каким-либо действиям вопреки его воле (тоже проходит по категории «физическое воздействие») Даудова должны дисквалифицировать на срок от 6 месяцев до 2 лет. Также президент «Ахмата» может быть оштрафован на 100 тысяч рублей.

В трансляции работавший у бровки Нобель Арустамян сказал, что во время стычки с участием Мбенга и Джикии (которая закончилась красной Мбенгу) Даудов с бровки «показал палец». Что это значит, комментатор не уточнил.

За оскорбления в адрес Сухого «Ахмат» тоже должны наказать (по официальной версии, в микрофон кричал сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов — его уже уволили). В регламенте РПЛ прописано: система оповещения зрителей не может использоваться для дискриминации судей. Конкретное наказание не указано. В апреле 2018 КДК оштрафовал «Ахмат» на 60 тысяч рублей за выкрики в микрофон на матче со «СКА-Хабаровск».

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона “Ахмата”, — сказал глава комитета по этике Семен Андреев. — Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более что люди иногда, мягко говоря, необъективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения».

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Во вторник ситуацию прокомментировала пресс-служба «Ахмата»:

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибуное помещение.