Появилось видео с матча «Ахмат» — «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!
Разбор регламента.
Разбор регламента.
Оказывается, воздействие на арбитра Алексея Сухого не ограничилось криком про козла на весь стадион. После финального свистка президент «Ахмата» и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов схватил судью за руку и повел в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Видеозапись момента первым опубликовал
На видео слышно, как с трибун кричат «Давай, давай», а также видно, как один из стюардов аплодирует.
Теперь «Ахмат» должны наказать за необеспечение безопасности.
В регламенте не прописано, на какой именно срок можно дисквалифицировать стадион при конкретно таких проблемах. Но 105-я статья дисциплинарного регламента РФС предусматривает штраф и/или 1−3 матча на нейтральном поле, если клуб не обеспечивает безопасное проведение игры.
В марте 2013-го «Терек» оказался в аналогичной ситуации по ходу матча с «Рубином». Судья Михаил Вилков показал вторую желтую защитнику хозяев Ризвану Уциеву, после чего Рамзан Кадыров по громкой связи сказал: «Судья продажная… Козел ты!». Дальше Кадыров зашел в судейскую, его охрана не пустила внутрь делегата матча. За это КДК оштрафовал «Терек» и обязал клуб провести 1 матч на нейтральном поле.
Заходил ли Даудов в судейскую — мы не знаем. По нашей информации, в рапорте инспектора Фейзудина Эрзиманова нет записей о физическом воздействии на Сухого.
Как наказать (и наказывать ли вообще) «Ахмат», КДК решит на заседании в среду, 14 августа. Комитет изучит, как «Ахмат» обеспечил безопасность на матче. На видео заметно, что Даудову никто не мешает взять Сухого за руку, хотя регламент РПЛ-2019/20 обязывает принимающую команду предоставлять арбитру охрану до и после матча.
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Наказать лично Даудова КДК не может, так как его нет в той самой форме № 9. Наказание за поведение руководителя клуба выписывает комитет по этике. Он собирается по запросу президента РФС или РПЛ.
В дисциплинарном регламенте РФС прописано, что за принуждение судьи к
В трансляции работавший у бровки Нобель Арустамян сказал, что во время стычки с участием Мбенга и Джикии (которая закончилась красной Мбенгу) Даудов с бровки «показал палец». Что это значит, комментатор не уточнил.
За оскорбления в адрес Сухого «Ахмат» тоже должны наказать (по официальной версии, в микрофон кричал сотрудник
«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона “Ахмата”, — сказал глава комитета по этике Семен Андреев. — Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более что люди иногда, мягко говоря, необъективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения».
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Во вторник ситуацию прокомментировала
«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибуное помещение.
Странно читать, что