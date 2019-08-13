Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте Российской премьер-лиги

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Первый тур. Владимир Москалев, «Спартак» — «Сочи» (1:0)

В самом начале чемпионата в гости к «Спартаку» приехал дебютант РПЛ. Казалось, что у красно-белых не должно было возникнуть серьезных проблем, но «Сочи» навязал сопернику достойную борьбу. «Спартак» смог добиться победы лишь на последних минутах, вот только Самюэль Жиго забил гол с нарушением правил, которое Владимир Москалев не зафиксировал.

Так получилось, что этот эпизод стал венцом неудачной работы арбитра на протяжении всего матча. До этого Москалев не поставил стопроцентный пенальти в ворота «Спартака», принимал неоднозначные решения по желтым карточкам.

Резонансные и результативные ошибки привели к отстранению арбитра департаментом судейства и инспектирования РФС. Пока Москалев не вернулся к работе на матчах РПЛ.

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Второй тур. Кирилл Левников, «Ростов» — «Спартак» (2:2)

Во втором туре вновь не обошлось без скандала вокруг матча «Спартака». На этот раз красно-белые играли в гостях с «Ростовом», встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

После матча ростовский клуб обратился к президенту РФС Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования союза Александру Егорову с просьбой отстранить Левникова от работы.

«Ростов» назвал ряд действий судьи ошибочными и предвзятыми. Еще до заседания экспертной комиссии Егоров лично оценил неоднозначные эпизоды матча, но его реплики вызвали новые недовольства со стороны ростовчан.

Позднее некоторые действия Левникова официально были признаны ошибочными, после второго тура на работу в РПЛ арбитр не выходил. Зато даже на фоне скандала рефери успел обслужить два матча квалификации Лиги Европы.

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Третий тур. Сергей Карасев, «Оренбург» — «Зенит» (0:2)

Третий игровой день РПЛ принес первое в истории турнира использование VAR, которая пока применяется на одном-двух матчах тура. Систему видеоассистента рефери применил Владислав Безбородов в дерби ЦСКА и «Локомотива». И даже в этом случае не обошлось без сомнений в правильности действий арбитра.

Но никакого скандала вокруг работы Безбородова не случилось, а главным антигероем судейского корпуса в третьем туре стал Сергей Карасев. Уже на первой минуте матча «Оренбурга» и «Зенита» он неверно поставил пенальти в ворота хозяев, а затем ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар после фола игрока петербуржцев.

Далее «Оренбург» подготовил жалобу на судейство Карасева и предложил не назначать на собственные матчи этого арбитра. Рефери извинился перед клубом и его болельщиками, он не работал на следующих двух турах РПЛ в качестве главного судьи.

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Четвертый тур. Владислав Безбородов, «Спартак» — «Динамо» (0:0)

Четвертый тур в плане работы судей прошел относительно спокойно. Серьезный скандал после решений Владислава Безбородова в московском дерби не разгорелся, хотя одну грубую и результативную ошибку арбитр допустил. В концовке матча защитник «Спартака» Жиго при борьбе в своей штрафной площади обхватил сзади двумя руками Вячеслава Грулева, заблокировав действия динамовца.

Егоров признал, что это фол и, как следствие, пенальти. Но глава судейского корпуса подчеркнул, что Безбородову было сложно полноценно увидеть этот эпизод, а в целом рефери очень хорошо провел матч. Тем не менее пятый тур арбитр пропустил.

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Пятый тур. Виталий Мешков, ЦСКА — «Сочи» (0:0)

Последний на данный момент тур РПЛ добавил в критику работы судей кровавые оттенки. Все дело в эпизоде матча ЦСКА и «Сочи», когда Федору Чалову уже в компенсированное время разбил лицо защитник гостей Иван Миладинович.

Фол, случившийся в штрафной площади сочинцев, не был зафиксирован, хотя форвард армейцев оказался буквально залит кровью. Уже в понедельник стало известно, что Чалов получил перелом носа со смещением.

Кроме того, в первом тайме травму получил другой нападающий ЦСКА — Арнор Сигурдссон. Он пострадал от жесткого подката сзади Никиты Калугина, но Мешков, зафиксировав нарушение правил, не показал защитнику «Сочи» даже желтую карточку.

Такие решения арбитра генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал перебором. «Протест на судейство? По-моему, это бесполезно. Напишем обращение, но после каждого тура есть основания», — сказал функционер журналистам.

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Пятый тур. Алексей Сухой, «Ахмат» — «Спартак» (1:3)

И напоследок, пожалуй, самый необычный конфуз с участием судьи за сорок матчей нового сезона РПЛ. «Спартак» в Грозном оформил солидное преимущество в три мяча, но «Ахмат» на 75-й минуте отыграл один гол усилиями Аблае Мбенга. После успешной атаки форвард хозяев вступил в потасовку с капитаном красно-белых Георгием Джикия и получил предупреждение. Уже через пару минут Мбенг схлопотал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Вскоре через микрофон для диктора на весь стадион раздалась оскорбительная реплика в адрес судьи. Как сообщили РИА Новости в дирекции «Ахмат Арены», виновником инцидента стал сотрудник пресс-службы стадиона, который после этого был уволен.

Примечательно, что некоторые эксперты считают ошибкой главного судьи засчитанный гол в ворота «Спартака». В частности, подчеркивается игра рукой в голевом эпизоде футболиста хозяев Уилкера Анхеля. Так что Алексей Сухой оказался под серьезным прессингом сразу с двух сторон.

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