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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

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По информации источника, руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи 27-летнего Дианье порядка 13 миллионов. Переговоры между сторонами о возможном трансфере нападающего продолжаются.

В минувшем сезоне Дианье провел за «Галатасарай» 36 матчей в различных турнирах, забил 31 гол. В активе форварда девять матчей за сборную Сенегала.

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