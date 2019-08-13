«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

По информации источника, руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи 27-летнего Дианье порядка 13 миллионов. Переговоры между сторонами о возможном трансфере нападающего продолжаются.

В минувшем сезоне Дианье провел за «Галатасарай» 36 матчей в различных турнирах, забил 31 гол. В активе форварда девять матчей за сборную Сенегала.