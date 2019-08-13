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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удостоен ордена Александра Невского

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин удостоен ордена Александра Невского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Семина Юрия Павловича», — говорится в распоряжении.

Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством 72-летнего специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. Кроме того, Семин работал главным тренером сборной России по футболу.

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