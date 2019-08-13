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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, почему казахстанец Зайнутдинов не играет за «Ростов»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не играет за «Ростов» в матчах российской премьер-лиги из-за травмы, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас футболист находится в одной из клиник Испании и проходит медицинское обследование. По этой причине Зайнутдинов не попадает в заявку «Ростова» на матчи РПЛ.

Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января текущего года. В прошлом сезоне отыграл за ростовчан десять матчей в чемпионате России и два матча в Кубке России. В новом сезоне казахстанец еще не играл.

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