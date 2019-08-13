Стало известно, почему казахстанец Зайнутдинов не играет за «Ростов»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не играет за «Ростов» в матчах российской
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не играет за «Ростов» в матчах российской
Сейчас футболист находится в одной из клиник Испании и проходит медицинское обследование. По этой причине Зайнутдинов не попадает в заявку «Ростова» на матчи РПЛ.
Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января текущего года. В прошлом сезоне отыграл за ростовчан десять матчей в чемпионате России и два матча в Кубке России. В новом сезоне казахстанец еще не играл.