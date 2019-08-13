Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров
Московский ЦСКА перед дерби со «Спартаком» в шестом туре чемпионата России понес серьезные потери. На неопределенное время
Московский ЦСКА перед дерби со «Спартаком» в шестом туре чемпионата России понес серьезные потери. На неопределенное время
Московский ЦСКА в пятом туре Российской
Исландский игрок выбыл уже в середине первого тайма. На 28-й минуте игры хавбек был вынужден покинуть поле
На этом серьезные потери для армейцев не закончились. Уже в самом конце матча в штрафной «Сочи» произошел достаточно скандальный эпизод. Защитник гостей Иван Миладинович локтем ударил Чалова по лицу. У форварда оказался разбит нос, началось обильное кровотечение. Однако арбитр встречи Виталий Мешков оставил без внимания этот эпизод — не показал игроку ни желтую, ни красную карточку, не назначил пенальти. Впоследствии это вызвало достаточно серьезную волну негодования в стане армейцев.
Гончаренко, подводя итоги поединка, отметил, что для ЦСКА — это стандартная ситуация, когда на армейских футболистах фолят, и они получают серьезные травмы, но за это их противники не получают должного наказания.
После игры Миладинович заявил, что не видит в инциденте с Чаловым ничего серьезного и не считает, что заслужил хоть
«Не знаю, случайно вышло. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился», — сказал защитник.
По результатам медицинского обследования у Чалова выявили перелом костей носа с небольшим смещением, а у Сигурдссона — повреждение
Сроки восстановления пока не ясны, но понятно, что в шестом туре российского чемпионата против «Спартака» хавбек сыграть точно не сможет. Выход Чалова же остается под большим вопросом.
Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона может сыграть против принципиального соперника в дерби в маске. Однако бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказал мнение, что в случае с Чаловым футболиста лучше поберечь, потому что он не сможет нормально восстановиться к матчу, который будет сыгран уже 19 августа.
«Сейчас футболисты играют в масках после таких травм. Если матч со “Спартаком” через неделю, то трудно сказать, успеют ли они подготовить маску. Там ведь еще отек. Он должен спасть. Маску можно надевать только тогда, когда отек спадет. Я думаю, что такого футболиста нужно поберечь, не выпускать со “Спартаком”, и маску накладывать только через 10−15 дней», — приводит слова специалиста Sport24.
Обе потери в составе ЦСКА становятся еще более ощутимыми с учетом того, что впереди армейцев ждет самое принципиальное дерби — со «Спартаком». Пусть
Стоит сказать, что в пятом туре Бакаев снова забил два мяча, на этот раз в ворота «Ахмата». Игрок является воспитанником академии «Спартака», а прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Еще один гол в матче с клубом из Грозного оформили новички — забил Андре Шюррле с передачи Гуса Тиля.
Вывод напрашивается пока один — перед дерби у «Спартака» есть кому забивать, у ЦСКА — нет.
В заявке армейского клуба всего три форварда — Чалов, японец Такума Нисимура и малиец Лассана Н’Диайе. Игрок страны восходящего солнца хоть и выходит на поле, но в основном — на замены. Встать на место Чалова на весь матч форвард вряд ли сможет, то же самое касается и африканца. Раньше в пару к Федору выдвигался Сигурдссон, но перед дерби Виктору Гончаренко придется сильно поломать голову над составом на игру.
В 2019 году ЦСКА и «Спартак» встречались дважды. 6 апреля в рамках 22-го тура чемпионата России армейцы на стадионе «Открытие Арена» одолели противников со счетом 2:0. Примечательно в этом матче то, что дубль на свой счет записал именно Сигурдссон.
Гончаренко и тренерский штаб ЦСКА тогда предприняли попытку договориться, чтобы команды сыграли в равных составах, несмотря на удаление, однако судья остался непреклонен и не стал рисковать своей лицензией.
Матч «Спартак» — ЦСКА станет главной встречей шестого тура РПЛ. Он пройдет 19 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.
Анастасия Мартыненко
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