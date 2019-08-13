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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА, не спи! Сейду Думбия стал свободным агентом

Бывший игрок ЦСКА так и не нашёл себя за пределами России. «Спортинг» купил его у «Ромы» за € 3 млн первого января 2017 года, и всего через полгода отпустил в Испанию бесплатно. Так Сейду Думбия оказался в «Жироне».

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Источник: Чемпионат.com

Клуб, который по итогам сезона 2018/19 вылетел из Примеры, играл с одним центральным нападающим. Место в старте застолбил Кристиан Стуани, который несмотря на неудачное выступление «Жироны» наколотил за сезон 19 голов. Он пропустил всего восемь игр, но Думбия не был единственным дублёром: тренер Эусебио также пробовал на этой позиции Порту.

В итоге, Думбия вышел в основе всего в пяти матчах Примеры. В них он один раз забил, «Бетису», но его гола не хватило, чтобы увезти из Андалусии хотя бы ничью. Ещё 12 раз он вышел на замену, и в матче с «Эспаньолом» забил через две минуты после выхода на поле. Всего у него 534 сыгранных минуты и два забитых гола в чемпионате — немного, как ни считай. В Кубке Испании Думбия четыре раза играл в старте и не отметился в этих матчах результативными действиями. Зато, когда единственный раз вышел на замену, забил, да ещё и самому мадридскому «Атлетико». Его гол на последних минутах принёс «Жироне» ничью, которая вывела команду в следующий раунд кубка.

Фоторепортаж
Сейду Думбия: лучшие кадры армейской карьеры

Несмотря на гол «Атлетико», вылетевшей в Сегунду «Жироне» форвард оказался не нужен. Сегодня клуб и игрок расторгли контракт, и Думбия стал свободным агентом. И наверняка ищет себе новый клуб, ведь ему 31 год — слишком рано, чтобы заканчивать карьеру.

Лучше всего Сейду играл в России. Он забил за ЦСКА 95 голов — до вступления в Клуб Григория Федотова ему оставалось совсем немного. Кстати, у «армейцев» в связи с переломом носа Фёдора Чалова трудная кадровая ситуация: некому играть со «Спартаком».

А ведь у ЦСКА уже есть опыт возвращения форвардов, которые не заиграли в других клубах, и их последующей реанимации. В том числе, у них это получилось и с самим Думбия.

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