У «Спартака» самые яркие новички, в «Динамо» — пока самые серые

Источник: РИА "Новости"

Пять туров — одна шестая всего сезона. Дистанция небольшая, но для предварительных выводов вполне достаточная. Ведущие клубы премьер-лиги и команды, которые претендуют на этот статус, еще не завершили свою трансферную кампанию, тем не менее летние новички уже начали себя проявлять.

Источник: РИА "Новости"

Этим летом «Зенит» охотился на левого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, но тот предпочел перебраться в другой «Атлетико» — мадридский. Пришлось переключаться на другого персонажа из шорт-листа. Дуглас Сантос с ходу вписался в игру команды Семака: бразилец по первым матчам производит исключительно положительное впечатление. Новичок от звонка до звонка провел все 5 матчей в РПЛ, застолбив за собой место на левой бровке. Если на правом фланге в этом сезоне успели поиграть Смольников, Терентьев и Жирков, то вот слева место Сантоса незыблемо. Умение бразильца продвинуть мяч вперед и отдать обостряющую передачу добавляет атакующего потенциала «Зениту». Все в порядке у него и с оборонительными функциями.

Самый дорогой новичок этого лета — Малком — пока получал недостаточно времени для глубокого анализа его действий. Семак не спешит выпускать 40-миллионного новобранца в старте, в матчах против «Краснодара» и «Динамо» он входил в игру после перерыва. Пока самые запоминающиеся действия молодого бразильца — попадание мячом в судью Турбина и провоцирование фола со стороны Юсупова, которое обернулось для динамовца второй желтой карточкой.

Алексей Сутормин с приключениями добирался из Оренбурга до Петербурга транзитом через Казань. В нем был лично заинтересован Семак, который выпускает его в старте во всех матчах чемпионата. В «Зените» Сутормин не так ярок, как это было в предыдущей команде, но и исполнителей у сине-бело-голубых побольше, чем в «Оренбурге».

Источник: РИА "Новости"

Бразильца Мурило купили без согласия Юрия Палыча, который поначалу отказывался подпускать новичка к первой команде. Вскоре самый опытный тренер РПЛ сменил гнев на милость, к тому же травмы Кверквелии и Хеведеса не оставляли выбора Семину. Бразилец встретил сезон игроком стартового состава в паре с Чорлукой. В качестве подмены Мурило смотрелся неплохо, да и покупали его именно с этой целью — для подстраховки основных центральных защитников. В персональном рейтинге Семина он очевидно занимает четвертое (последнее) место среди игроков своего амплуа. С выздоровлением Хеведеса новичок присел на скамейку запасных.

В качестве игрока ротации следует рассматривать и Дмитрия Живоглядова, который занимал место на правом фланге обороны в трех стартовых турах. Затем Семин вернул на эту позицию Игнатьева, который так просто место в основе не отдаст.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» летом изменился почти до неузнаваемости. В первую очередь в середине поля. Удивительно, но самую стабильную игру на старте сезона показывает самый недорогой летний новичок. Руслан Камболов достался «быкам» всего за 400 тысяч, но играет он гораздо большую сумму. Российский опорник помогает пережить расставание с Каборе, цементируя центр поля южан. В общем рейтинге Whoscored он идет на 14-м месте, а среди игроков своего амплуа уступает только Оздоеву из «Зенита».

Самым ярким иностранным новичком «Краснодара» следует назвать Тони Вильену с его фантастической пушкой. Правда, от ее выстрела пострадала пока только одна команда. Голландец чередует удачные отрезки с продолжительными уходами в тень. В этом плане куда перспективнее выглядит самый дорогой новичок в клубной истории Реми Кабелла (12 млн евро). Именно с его голевого паса в минувшую субботу отличился Иван Игнатьев, забивший победный мяч в ворота «Рубина».

Что касается остальных трех новичков «Краснодара», то им пока проявить себя удается меньше. Бразилец Кайо вообще еще не выходил на поле, Намли, кроме фантастического финта в Уфе, почти ничем не запомнился, равно как и нападающий Берг, пришедший в команду в статусе свободного агента.

Источник: РИА "Новости"

Потерю Родриго Бекао армейцы восполнили бюджетным вариантом. Аренда Шарлия обошлась всего в 100 тыс, но и уровень хорвата пока кажется заметно ниже, чем у бразильца. Новичок появился в основе в первом же матче сезона против «Крыльев». Все закончилось провалом ЦСКА, и хотя главным виновником поражения публика назначила Виктора Васина, вне состава на следующий матч оказался именно Шарлия. Травма Васина в игре с «Локомотивом» вернула хорвата в состав, но надежного впечатления он все равно не производит. Звонимир пока плохо сыгран с партнерами, нередко теряет позицию, идет в рискованные подкаты и иногда откровенно пожарит. Как это было, например, в Казани.

Пока сложно понять, в чем же Шарлия превосходит того же Никиту Чернова и почему собственного воспитанника ЦСКА предпочел продать «Крыльям». Среди центральных защитников команды хорват выглядит слабее всех своих конкурентов. С другой стороны, в денежном плане клуб почти ничем не рискует. Если по итогам сезона выяснится, что Шарлия не соответствует уровню команды, его трансфер совершенно необязательно выкупать у хорватского «Славена».

Источник: РИА "Новости"

Со «Спартаком» никогда не соскучишься. Команда во все времена умела дарить инфоповоды. Вот и сейчас в начале сезона нет более обсуждаемой темы, чем красно-белая. Еще пару недель назад настроение в спартаковском королевстве было упадническим. Поражение от «Тамбова», расставание с Адриано и Фернандо, невнятные объяснения Кононова провоцировали в рядах болельщиков и журналистов (нередко это одни и те же люди) классическое завывание: «Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Зачем купили сбитого летчика Шюррле? 18 миллионов евро за никому неизвестного Тиля — это безумие. Кто вообще этот Джордан Ларссон?

Все поменяли две веселые победы в Туне и Грозном. В обоих матчах новички сыграли главную роль. Бакаева вполне можно отнести к этой категории, ведь для «Спартака» Кононова он точно новичок. Зелимхан оформил дубль в каждой из встреч. Триумфально дебютировал Тиль — самая дорогая покупка в истории клуба.

Автор голевой передачи в финале ЧМ-2014 Андре Шюррле тоже выглядит весьма бодро. Даже несмотря на незабитый пенальти в игре с «Туном». Новый «Спартак» намекнул, что от него в этом сезоне можно ждать многого. И вот уже экзальтированная публика в многочисленных телеграм-каналах грезит борьбой за чемпионство. Следить за Тилем и компанией в ближайшие несколько месяцев будет интересно. Кононову руководство доверяет, а в его ситуации сейчас это главное.

Источник: РИА "Новости"

Динамовцы пока больше берут количеством. Команду пополнило уже 10 новичков, но часть из них пока еще даже не выходила на поле. Из тех же, кто играет регулярно, отметить разве что Шарля Каборе. Впрочем, и представитель Буркина-Фасо далеко небезупречен. Достаточно вспомнить несколько чудовищных привозов в дерби со «Спартаком». Остальные же в большинстве своем пока представляют серую массу, в которой лидерских качеств проявлять никто не спешит.

Многого ждали от польского креативщика Шиманского, но тот доверия Хохлова оправдывать не спешит. При этом тренер продолжает выпускать его с первых минут. В следующем туре должен состояться дебют Нойштедтера и самого дорого игрока в клубной истории Филиппа. В любом случае, судить о новом лице «Динамо» можно будет не раньше глубокой осени. Пока же команда выглядит одной из самых сырых и невнятных на старте чемпионата.

Источник: РИА "Новости"