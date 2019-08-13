Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.08
Порту
Краснодар
23
Футбол. Еврокубки
13.08
Дандолк
Слован Бр
13
Футбол. Еврокубки
13.08
Селтик
ЧФР
34
Футбол. Еврокубки
13.08
Линфилд
Сутьеска
32
Футбол. Еврокубки
13.08
Аякс
ПАОК
32
Футбол. Еврокубки
13.08
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
20
Футбол. Еврокубки
13.08
ЛАСК
Базель
31
Футбол. Еврокубки
13.08
Ференцварош
Динамо З
04
Футбол. Еврокубки
13.08
Копенгаген
Црвена Звезда
П 6:7
11
Футбол. Еврокубки
13.08
Динамо К
Брюгге
33
Футбол. Еврокубки
13.08
Русенборг
Марибор
31
Футбол. Еврокубки
13.08
Карабах
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
13.08
Нымме Калью
Дюделанж
01
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
13 августа, источник: Спорт-Экспресс

Карпин оценил Шомуродова в 50 миллионов евро

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» не стал комментировать трансферную политику «Спартака».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Вы утверждали следующее: «Риска потерять Шомуродова или Норманна пока нет. Мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их».

— Так и есть.

— Значит, Шомуродов и Норманн стоят 50 миллионов евро? Не многовато?

— Для меня, да — 50 миллионов.

Читайте также
Шомуродов — восходящая звезда РПЛКарпин растит в «Ростове» топ-форварда

— Что вы чувствуете, когда узнаете, что «Зенит» тратит на Малкома более 40 миллионов?

— Ничего.

— Нет досады, что у «Ростова» даже близко нет таких возможностей?

— Нет. Работаем в тех условиях, какие есть, и мы счастливы.

— Как вам трансферная политика «Спартака»? Впечатляет?

— Меня впечатляет? Почему? Какое отношение я сейчас имею к «Спартаку»?

— Ваша бывшая команда.

— Ну и? Бывшая же.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
ЛЧ: невероятная победа «Краснодара», которую не показали по ТВ
Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов
Два английских топ-клуба разыграют Суперкубок Европы
РПЛ: у «Спартака» самые яркие новички, в «Динамо» — самые серые
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Скандальный нокаут на турнире EFC 81 разозлил соцсети (видео)
Мадридский «Реал» отдал в аренду украинского футболиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь