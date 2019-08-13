Карпин оценил Шомуродова в 50 миллионов евро
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» не стал комментировать трансферную политику «Спартака».
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» не стал комментировать трансферную политику «Спартака».
— Вы утверждали следующее: «Риска потерять Шомуродова или Норманна пока нет. Мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их».
— Так и есть.
— Значит, Шомуродов и Норманн стоят 50 миллионов евро? Не многовато?
— Для меня, да — 50 миллионов.
— Что вы чувствуете, когда узнаете, что «Зенит» тратит на Малкома более 40 миллионов?
— Ничего.
— Нет досады, что у «Ростова» даже близко нет таких возможностей?
— Нет. Работаем в тех условиях, какие есть, и мы счастливы.
— Как вам трансферная политика «Спартака»? Впечатляет?
— Меня впечатляет? Почему? Какое отношение я сейчас имею к «Спартаку»?
— Ваша бывшая команда.
— Ну и? Бывшая же.