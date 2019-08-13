Карпин оценил Шомуродова в 50 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

— Вы утверждали следующее: «Риска потерять Шомуродова или Норманна пока нет. Мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их».

— Так и есть.

— Значит, Шомуродов и Норманн стоят 50 миллионов евро? Не многовато?

— Для меня, да — 50 миллионов.

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— Что вы чувствуете, когда узнаете, что «Зенит» тратит на Малкома более 40 миллионов?

— Ничего.

— Нет досады, что у «Ростова» даже близко нет таких возможностей?

— Нет. Работаем в тех условиях, какие есть, и мы счастливы.

— Как вам трансферная политика «Спартака»? Впечатляет?

— Меня впечатляет? Почему? Какое отношение я сейчас имею к «Спартаку»?

— Ваша бывшая команда.