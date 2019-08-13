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13 августа, источник: ТАСС

VAR в шестом туре РПЛ будет использован на играх «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив»

ТАСС, 13 августа. Встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА, а также «Динамо» и «Локомотивом» пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Главным арбитром встречи «Спартак» — ЦСКА, которая пройдет в понедельник на «Открытие-Арене», назначен Алексей Еськов (Москва). За систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в воскресенье на «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», рассудит встречу Казарцев, за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 19.08.2019, 20:00

Спартак-ЦСКА-

Тур стартует в пятницу матчем «Оренбург» — «Сочи», главным арбитром которого будет Вилков. В субботу Алексей Матюнин (Москва) рассудит петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат», Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 18.08.2019, 19:00

Динамо-Локомотив-

В воскресенье Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга обслужит матч между казанским «Рубином» и тульским «Арсеналом», Николай Волошин из Смоленска будет главным арбитром на матче «Тамбов» — «Краснодар», Евгений Турбин (Дмитров) рассудит «Уфу» и «Ростов».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 17.08.2019, 19:00

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