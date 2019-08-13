VAR в шестом туре РПЛ будет использован на играх «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив»
ТАСС, 13 августа. Встречи шестого тура Российской
ТАСС, 13 августа. Встречи шестого тура Российской
Главным арбитром встречи «Спартак» — ЦСКА, которая пройдет в понедельник на «Открытие-Арене», назначен Алексей Еськов (Москва). За систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в воскресенье на «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», рассудит встречу Казарцев, за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Тур стартует в пятницу матчем «Оренбург» — «Сочи», главным арбитром которого будет Вилков. В субботу Алексей Матюнин (Москва) рассудит петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат», Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».
В воскресенье Владислав Безбородов из