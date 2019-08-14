Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены

— Анна была определенно важным фактором при переходе в «Спартак», — цитирует GQ Шюррле. — Никогда не будет ситуации, когда я перехожу в клуб, куда она вообще не хочет ехать. Вот почему мы всегда обсуждаем возможности перед принятием решения, и если мы оба согласны, то решение принимается.