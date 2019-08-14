Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Элдор Шомуродов («Ростов»), 24 года

Узбекистанский нападающий перешел в «Ростов» два года назад, но до нынешнего сезона не был основным игроком команды. Еще зимой Шомуродов выстрелил на Кубке Азии, забив четыре гола в четырех матчах, а через полгода принялся разрывать и РПЛ.

За пять игр он уже повторил свой сезонный рекорд результативности ростовского образца. С четырьмя голами Шомуродов входит в число лидеров бомбардирской гонки РПЛ, также на его счету одна голевая передача.

Уже трижды в новом сезоне болельщики «Ростова» признавали форварда лучшим игроком матча, и он точно еще пошумит в этом чемпионате. Как и ростовский клуб, уступающий в турнирной таблице только «Зениту».

Александр Соболев («Крылья Советов»), 22 года

Источник: РИА

Аналогичная статистика у нападающего «Крыльев Советов», только один гол он забил с пенальти. Соболев уже установил личный рекорд результативности в РПЛ и стал главной звездой самарского клуба в новом сезоне, успев забить даже ударом через себя. Этот гол был признан лучшим в лиге по итогам июля, сам форвард стал игроком месяца.

На данный момент Соболев организовал пять из шести голов «Крыльев», но пока это не помогает команде прекратить буксовать после стартовой победы над ЦСКА. Четыре поражения подряд отбросили самарцев в зону стыковых матчей.

Седрик Гогуа («Тамбов»), 25 лет

Ивуарийский защитник пополнил состав дебютантов РПЛ нынешним летом. Трансфер Гогуа выглядел загадочнее любого кота в мешке хотя бы по причине семи сыгранных матчей за последние 2,5 года (и те в фарм-клубе казахстанского «Кайрата»). В послужном списке футболиста значились также проблемы с дисциплиной и алкоголем.

Но «Тамбов» пошел на риск, и пока Гогуа впечатляет, видимо, вспомнив лучшие страницы своей биографии (например, звание лучшего защитника чемпионата Финляндии — 2014). Ивуариец классно смотрится не только в обороне, но и в атаке.

После трех сыгранных встреч на счету Гогуа два гола, пока он лучший бомбардир команды. Именно с ивуарийцем в стартовом составе «Тамбов» набрал все четыре очка и обыграл «Спартак».

Даниил Фомин («Уфа»), 22 года

Источник: РИА "Новости"

Воспитанник академии «Краснодара» не смог пробиться в основу родного клуба, отыграл два сезона в «Нижнем Новгороде» на правах аренды, а в текущее трансферное окно полноценно перешел в «Уфу». В башкирском клубе Фомин дебютировал в РПЛ и стал твердым игроком стартового состава.

Центральный полузащитник забил два гола (один — с пенальти) в пяти матчах, выбившись в лучшие бомбардиры команды. Помимо этого Фомин старается отрабатывать и в обороне. Ему еще предстоит прибавлять во многих компонентах игры, но текущая форма россиянина не может не радовать. Впечатлила она и болельщиков «Уфы», которые признали Фомина лучшим игроком команды в июле.

Прогресс Даниила может помочь башкирскому клубу остаться за пределами зоны вылета и переходных матчей. Пока же «Уфа» с четырьмя очками идет на 13-м месте.

Зурико Давиташвили («Рубин»), 18 лет

Источник: РИА "Новости"

Прибывшее летом тройное грузинское усиление в лице Давиташвили, Хвичи Кварацхелия и Беки Микелтадзе действительно идет на пользу «Рубину». Больше игрового времени пока получает Зурико, который в каждом туре выходил на поле с первых минут. Полузащитник быстро зарекомендовал себя как техничный футболист: он гораздо чаще одноклубников идет в обводку, а по успешности дриблинга входит в пятерку лучших игроков лиги. Удар у Давиташвили тоже хорошо поставлен.

Пока юноша не отметился результативными действиями, но с такими данными и доверием тренера вряд ли этого придется долго ждать. «Рубину» очень пригодится голевой выхлоп от Зурико, чтобы вновь начать набирать очки после двух поражений подряд.

Евгений Харин («Ахмат»), 24 года

Этот полузащитник родился в Эстонии, где и сформировался как футболист. Харин успел по разу выиграть каждый национальный трофей (чемпионат, Кубок и Суперкубок), а прошлым летом перешел в «Ахмат». Целый сезон футболист провел почти без игровой практики, но в новом розыгрыше РПЛ застолбил за собой место в основе и полностью провел все пять матчей.

Харин входит в число лидеров «Ахмата» как по атакующим, так и по оборонительным показателям. На счету российско-эстонского футболиста гол и голевая передача, и теперь его слова годичной давности о намерении пробиться в сборную России не выглядят утопией.

Пока же Харину предстоит дальше работать и прибавлять. Его помощь очень нужна «Ахмату»: после пяти туров на счету грозненцев две победы, три поражения и десятая позиция в турнирной таблице.

Дмитрий Чистяков («Ростов»), 25 лет

Источник: РИА "Новости"

Успели соскучиться по команде Валерия Карпина? «Ростов» заслужил еще одно место в списке главных открытий на старте РПЛ. Если достижения Шомуродова больше бросаются в глаза (лучший бомбардир самой результативной команды лиги), то Чистяков скорее держится в тени. При этом центральный защитник выполняет свою работу очень качественно.

Уроженец Ленинградской области несколько лет назад отметился в молодежке «Ростова», но не попал в основу. Главная команда «Зенита» тем более прошла мимо Чистякова, который успел даже побывать в аренде в армянской «Мике». Прошлый сезон россиянин провел в «Тамбове», с которым выиграл Футбольную национальную лигу, а после вернулся в «Ростов».

Карпин доверил игроку место в основе, и Дмитрий не разочаровывает. Это особенно важно ввиду привычного дефицита центральных защитников с российским паспортом. Да, Чистяков находится уже во вполне зрелом футбольном возрасте, но у него чувствуется большой запас для дальнейшего роста.