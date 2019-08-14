Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Футбол. Еврокубки
13.08
Порту
Краснодар
23
Футбол. Еврокубки
13.08
Дандолк
Слован Бр
13
Футбол. Еврокубки
13.08
Селтик
ЧФР
34
Футбол. Еврокубки
13.08
Линфилд
Сутьеска
32
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Известный фанат «Спартака», находившийся в коме после ДТП, скончался

Известный болельщик московского «Спартака», который находился в коме после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие, скончался.

Наверх

Об этом сообщило объединение фанатов красно-белых «Фратрия» в своём «твиттере».

«К сожалению, сегодня утром наш красно-белый брат Алексей “Бахыт” умер. Соболезнуем родным и близким Алексея. Спи спокойно, брат», — говорится в сообщении «Фратрии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Великолепная девушка звёздного новичка "Спартака"!
ЛЧ: невероятная победа «Краснодара», которую не показали по ТВ
Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Скандальный нокаут на турнире EFC 81 разозлил соцсети (видео)
Мадридский «Реал» отдал в аренду украинского футболиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь