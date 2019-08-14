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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч шестого тура ЧР «Тамбов» — «Краснодар» перенесен на 17 августа

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 18 на 17 августа, сообщается на сайте тамбовского клуба.

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Российская премьер-лига (РПЛ) 8 августа согласовала перенос матча между «Тамбовом» и «Краснодаром» на субботу, 17 августа, в связи с участием краснодарской команды в квалификации Лиги чемпионов.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 17.08.2019, 16:30

Тамбов-Краснодар-

Во вторник «Краснодар» со счетом 3:2 одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф, где сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч в Греции пройдет 21 августа, ответная игра состоится 27 августа.

«Российская премьер-Лига оповестила футбольный клуб “Тамбов” о том, что в связи с участием “Краснодара” в матчах плей-офф Лиги чемпионов и в соответствии с пунктом 6.4.1 регламента РПЛ матч шестого тура “Тамбов” — “Краснодар” переносится с 18 на 17 августа», — говорится в сообщении тамбовского клуба.

Билеты, купленные болельщиками на матч со старой датой, остаются действительными.

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