Матч шестого тура ЧР «Тамбов» — «Краснодар» перенесен на 17 августа
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 18 на 17 августа, сообщается на сайте тамбовского клуба.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 18 на 17 августа, сообщается на сайте тамбовского клуба.
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Во вторник «Краснодар» со счетом 3:2 одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд
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Билеты, купленные болельщиками на матч со старой датой, остаются действительными.