Колобков посетил академию «Краснодара»
КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Министр физической культуры и спорта России Павел Колобков посетил парк и стадион футбольного клуба «Краснодар», а также академию «быков».
КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Министр физической культуры и спорта России Павел Колобков посетил парк и стадион футбольного клуба «Краснодар», а также академию «быков».
Министр находится в Краснодаре с рабочим визитом. Позднее в среду Колобков посетит Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
В рамках поездки министр и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев станут почётными гостями торжественной церемонии открытия спортивной школы по самбо в Сочи.