Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобков посетил академию «Краснодара»

КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Министр физической культуры и спорта России Павел Колобков посетил парк и стадион футбольного клуба «Краснодар», а также академию «быков».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Министр находится в Краснодаре с рабочим визитом. Позднее в среду Колобков посетит Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

В рамках поездки министр и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев станут почётными гостями торжественной церемонии открытия спортивной школы по самбо в Сочи.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
«Реал» включил Жуниора в сделку по Неймару
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Первая ракетка России вышла во второй круг турнира в Цинциннати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь