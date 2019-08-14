Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»

Болельщик «красно-белых» Алексей, известный под ником «Бахыт», в понедельник попал в ДТП в Ростовской области, возвращаясь с матча чемпионата России между «Спартаком» и грозненским «Ахматом». После ДТП болельщик впал в кому, а в среду девушка Алексея сообщила о его смерти.

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«Сегодня утром произошла большая утрата для российского фанатизма. После серьезной аварии в Ростовской области умер представитель “красно-белого” лагеря Алексей “Бахыт”. В мае он пробил 500-й выезд за свою команду. С учетом сборной пробил более 530 выездов. Выражаем соболезнования родным и близким. Спи спокойно…», — говорится в сообщении на странице официального клуба болельщиков ЦСКА в «ВКонтакте».

Алексей был известен среди болельщиков не только футбольного, но и хоккейного «Спартака». Свои соболезнования родным и близким выразила и организация болельщиков «Спартака» «Фратрия».

«К сожалению, сегодня утром наш “красно-белый” брат Алексей “Бахыт” умер… Соболезнуем родным и близким Алексея… Спи спокойно, брат…», — говорится в сообщении.