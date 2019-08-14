Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью известного фаната московского «Спартака», смерть которого назвали «большой утратой для российского фанатизма».

Наверх

Болельщик «красно-белых» Алексей, известный под ником «Бахыт», в понедельник попал в ДТП в Ростовской области, возвращаясь с матча чемпионата России между «Спартаком» и грозненским «Ахматом». После ДТП болельщик впал в кому, а в среду девушка Алексея сообщила о его смерти.

Читайте также
Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров

«Сегодня утром произошла большая утрата для российского фанатизма. После серьезной аварии в Ростовской области умер представитель “красно-белого” лагеря Алексей “Бахыт”. В мае он пробил 500-й выезд за свою команду. С учетом сборной пробил более 530 выездов. Выражаем соболезнования родным и близким. Спи спокойно…», — говорится в сообщении на странице официального клуба болельщиков ЦСКА в «ВКонтакте».

Алексей был известен среди болельщиков не только футбольного, но и хоккейного «Спартака». Свои соболезнования родным и близким выразила и организация болельщиков «Спартака» «Фратрия».

«К сожалению, сегодня утром наш “красно-белый” брат Алексей “Бахыт” умер… Соболезнуем родным и близким Алексея… Спи спокойно, брат…», — говорится в сообщении.

Клубы «Спартак» и ЦСКА сыграют в дерби в ближайшем туре чемпионата России. Игра 6-го тура пройдет 19 августа на стадионе «красно-белых» в Тушино.

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
«Реал» включил Жуниора в сделку по Неймару
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Первая ракетка России вышла во второй круг турнира в Цинциннати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь