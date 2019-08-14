Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла 11 августа в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос, медицинское обследование выявило у нападающего ЦСКА перелом костей носа с небольшим смещением. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича.

Таким образом, Миладинович пропустит матчи с «Оренбургом» (в гостях), екатеринбургским «Уралом» (дома), казанским «Рубином» (в гостях) и столичным «Локомотивом» (дома).