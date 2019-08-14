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16:40 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

ТАСС, 14 августа. Защитник футбольного клуба «Сочи» Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла 11 августа в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

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В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос, медицинское обследование выявило у нападающего ЦСКА перелом костей носа с небольшим смещением. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича.

Таким образом, Миладинович пропустит матчи с «Оренбургом» (в гостях), екатеринбургским «Уралом» (дома), казанским «Рубином» (в гостях) и столичным «Локомотивом» (дома).

«Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после пяти туров, следующий матч сочинская команда проведет 16 августа на выезде против «Оренбурга». ЦСКА идет вторым, имея в активе 10 очков, в следующем туре московский клуб 19 августа на «Открытие-Арене» сыграет с московским «Спартаком».

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Главные тренеры
Виктор ГончаренкоАлександр Точилин
Составы команд
35Игорь Акинфеев
35Сослан Джанаев
42′
5Виктор Васин
13Федор Кудряшов
49′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
2Мариу Фернандес
94Душан Лагатор
8Никола Влашич
15Ибрагим Цаллагов
98Иван Обляков
41′
16Кристиан Нобоа
9Федор Чалов
77Дмитрий Полоз
17Арнор Сигурдссон
28′
26Никита Калугин
83′
20Константин Кучаев
20Игорь Юрганов
7Ильзат Ахметов
84′
24Эльмир Набиуллин
85′
15Дмитрий Ефремов
34Тимофей Маргасов
25Кристиян Бистрович
66′
17Андрей Мостовой
60′
29Яка Бийол
87Александр Карапетян
66′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
11Удары (всего)7
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
10Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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