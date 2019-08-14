Смена схемы и звездные конкуренты. У казахстанца Бахтиярова мало шансов заиграть за дебютанта РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В «Сочи» после выхода в РПЛ изменилось практически все, включая состав, амбиции и модель игры. В молодой клуб пришел целый десант опытных и достаточно именитых игроков из «Зенита». В частности, атака была усилена нападающими — Дмитрием Полозом, Антоном Заболотным, Владимиром Обуховым, Александром Карапетяном и Андреем Мостовым.

Объяснимо, когда главный тренер команды Александр Точилин сразу же дал практику таким игрокам, как Полоз, Карапетян или Обухов. Но пока не очень понятно большое доверие к молодому воспитаннику «Зенита» Андрею Мостовому, который сыграл три полных матча, имел хорошие моменты, но ни разу не забил. У «Сочи», в целом, все туго с голами, это единственная команда РПЛ, которая за пять прошедших туров не забила ни одного мяча.

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У «Сочи» нет проблем с лимитом, в составе достаточно квалифицированных российских игроков, и всего пять легионеров в общей заявке. Поэтому отсутствие Бахтиярова в составе скорее связано с другими причинами. Возможно, с новой схемой. «Сочи» играет с тремя центральными защитниками и двумя латералями, которые закрывают всю бровку. В ФНЛ «Сочи» использовал другую систему, играя 4:3:3 или 4:2:3:1.

Нынешняя схема совсем не подходит под Акмаля, он классический вингер, ему нужна подстраховка в обороне в лице крайнего защитника. Вспахивать всю бровку и качественно работать на оборону — это не то, что раскроет лучшие качества экс-игрока «Кайрата». Соответственно ему предстоит конкурировать за позицию в дуэте нападающих, а там уже есть вышеназванный список кандидатов, и при этом мы еще не назвали Никиту Бурмистрова и Максима Барсова.

С одной стороны, это всего лишь старт сезона. Радует хотя бы то, что Акмаль стал попадать в заявку на матчи, как только восстановился. До зимы наверняка будет ротация, поиск новых сочетаний. Но с таким наполнением состава и вертикальным стилем игры — у Акмаля будет откровенно не так много шансов проявить себя.