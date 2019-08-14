Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Текстильщик
02
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
18:32 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал Шаронова на 200 тыс. рублей, «Рубин» — на 1 млн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова на 200 тыс. рублей за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера, сам клуб оштрафован на 1 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В июле РФС разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это было сделано из-за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков в сезоне-2019/20. Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории.

Читайте также
«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле

«Мы получили письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева о фактическом выполнении старшим тренером ФК “Рубин” Романом Шароновым функций главного тренера, — сказал Григорьянц. — Мы изучили материалы СМИ, видео и другие данные. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вынесено решение: оштрафовать Шаронова на 200 тыс. рублей и “Рубин” на 1 млн рублей».

«Рубин», главным тренером которого является Эдуардо Докампо, после пяти туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Читайте также
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Сын Константина Цзю одержал четырнадцатую подряд победу
СКА растерял звезд, его ждет один из самых сложных сезонов в КХЛ
Футболист «Спартака» дисквалифицирован на три матча РПЛ
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь