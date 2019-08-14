КДК РФС оштрафовал Шаронова на 200 тыс. рублей, «Рубин» — на 1 млн
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/.
В июле РФС разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской
«Мы получили письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева о фактическом выполнении старшим тренером ФК “Рубин” Романом Шароновым функций главного тренера, — сказал Григорьянц. — Мы изучили материалы СМИ, видео и другие данные. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вынесено решение: оштрафовать Шаронова на 200 тыс. рублей и “Рубин” на 1 млн рублей».
«Рубин», главным тренером которого является Эдуардо Докампо, после пяти туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.