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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС приостановил производство дела по матчу «Зенит» — «Краснодар»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) приостановил производство дела по матчу четвертого тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

В перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего 3 августа в Санкт-Петербурге, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОН, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.

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«По матчу “Зенит” — “Краснодар”. Мы рассмотрели видеозапись всех событий, которые происходили на стилобате трибуны Д. Рассмотрели письменные объяснения клуба “Зенит”, правоохранительных органов. Но этих документов недостаточно для принятия решения КДК», — сказал Григорьянц журналистам.

«Мы приняли промежуточное решение. КДК РФС, открыв дисциплинарное производство по рапорту делегата матча, определил запросить у ФК “Зенит” документы, подтверждающие правомерность выставления ограждений на стилобате в районе трибуны Д, и справку о количестве сотрудников контрольно-распорядительной службы и службы безопасности и их расстановку на матче. Пока мы приостановили производство дела до получения соответствующих документов», — добавил глава КДК.

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Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
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Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
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99Андрей Лунев
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8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
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