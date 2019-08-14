КДК РФС приостановил производство дела по матчу «Зенит» — «Краснодар»

Источник: Спорт РИА Новости

В перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего 3 августа в Санкт-Петербурге, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОН, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.

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«По матчу “Зенит” — “Краснодар”. Мы рассмотрели видеозапись всех событий, которые происходили на стилобате трибуны Д. Рассмотрели письменные объяснения клуба “Зенит”, правоохранительных органов. Но этих документов недостаточно для принятия решения КДК», — сказал Григорьянц журналистам.