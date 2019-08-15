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11:45 (мск), источник: Матч ТВ

Клубы РПЛ потратили уже больше 200 миллионов на трансферы. Что происходит?

Этим летом почти все ведущие клубы РПЛ обновили или повторили свои трансферные рекорды.

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Источник: РИА "Новости"

Последний раз в премьер-лиге за лето тратили больше 200 миллионов евро в докризисном 2013 году. Евро тогда стоил примерно в 2 раза дешевле, чем сейчас, а слово «санкции» еще не имело такого пугающего значения. Ударивший кризис и обвал национальной валюты не мог не отразиться на футболе. Покупать дорогих игроков стало сложнее, заключать с ними контракты в евро — тоже. Трансферное дно было прощупано летом 2015-го, когда суммарные траты на новичков составили лишь 18,9 млн. Немногим меньше «Спартак» недавно заплатил за одного только Гуса Тиля.

Всего же на данный момент клубами РПЛ за лето потрачено 202,3 млн, а трансферное окно будет действовать еще пару недель. Едва ли итоговое значение превысит цифры лета-2013 — 283 млн, но не стоит забывать, что значительную часть той суммы составили обратные переходы из «Анжи» в «Динамо». За несколько недель до этого Кокорин, Денисов, Жирков и другие переместились по маршруту Москва — Махачкала, но после смены вектора в дагестанском клубе вернулись обратно. Портал же transfermarkt.com учитывает эти трансферы, как и все остальные. Так что более справедливой общей суммой трат шестилетней давности будет не 283, а 216 млн, а это уже вполне сопоставимо с показателями нынешнего лета.

Новичок «Зенита» Малком | Источник: РИА "Новости"

Летние трансферы клубов РПЛ за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)Самый дорогой трансфер
2019/2069,3202,3–13340 млн евро (Малком, «Зенит»)
2018/1989,967,822,19 млн евро (Смолов, «Локомотив»)
2017/1846,6124,3–77,723 млн евро (Паредес, «Зенит»)
2016/17123,390,632,712,5 млн евро (Фернандо, «Спартак»)
2015/1654,218,935,36,5 млн евро (Зе Луиш, «Спартак»)

Если для российских реалий траты свыше 200 млн кажутся едва ли не аномальными, то в ведущих лигах Европы общая стоимость покупок свыше миллиарда — дело обыденное. Только этим летом отметку пробили Англия, Испания и Италии, при этом в двух последних лигах окно будет открыто до 2 сентября.

Расходы на трансферы: лето 2019

ЧемпионатСумма трат (млн евро)
Англия (АПЛ)1 550
Испания1 266
Италия1 077
Германия685,4
Франция501,2
Россия202,3
Англия (Чемпионшип)180,9
Португалия137,5
Бельгия119,5
Нидерланды91,6

Заметно больше, чем в России, тратят представители бундеслиги и Лиги 1. Зато сразу за первой пятеркой идет РПЛ.

Кто больше всех тратит? У кого самый большой минус?

Экс-игрок «Зенита» Халк | Источник: Reuters

Трансферы «Зенита» за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)
2019/2012,355,7–43,4
2018/1941374
2017/1815,794,5–78,8
2016/17104,525,479,1
2015/1617,64,613
Итого191,1217,2–26,1

«Зенит» — лидер трансферных трат за последние годы, но и продавать петербуржцы умеют. За пять лет у клуба не такой уж большой минус. А если бы не недавняя покупка Малкома за 40 млн евро (повторение клубного рекорда), то зенитовцы и вовсе были бы в плюсе. Хиты продаж сине-бело-голубых — Халк, Паредес, Гарай и Витсель. За этот квартет суммарно было заплачено без малого 140 млн евро. Подобные продажи и далеко не катастрофический отрицательный баланс помогают избежать вопросов со стороны УЕФА относительно финансового Fair Play.

За нынешнюю кампанию «Зенит» потратил 55,7 млн, поигрывая мускулами и привычно опередив конкурентов. В этот раз, в отличие от закупок двухлетней давности, когда было израсходовано почти 100 млн, клуб предпочел укрепляться точечно. Грамотный подход накануне старта в Лиге чемпионов. До конца лета от зенитовцев можно ожидать еще минимум одного заметного трансфера.

Новичок «Спартака Андре Шюррле | Источник: РИА "Новости"

Трансферы «Спартака» за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)
2019/202830–2
2018/1921,318,13,2
2017/1822–22
2016/17325,3–22,3
2015/1616,717–0,3
Итого69112,4–43,4

А вот и лидер по отрицательному балансу за пятилетку. Этим летом спартаковцы купили новичков примерно на ту же сумму, что и продали. Особенно помогла щедрость китайцев, отсыпавших за Фернандо 15 млн. Заплаченные за Зе Луиша 8,5 млн тоже пришлись кстати. «Спартак» не только оформил самый дорогой трансфер в своей истории (Тиль за 18 млн), но и купил еще двоих иностранцев, а Шюррле арендовал с правом выкупа.

Минус в 40 с лишним миллионов образовался за счет кампаний 2016 и 2017 годов, когда спартаковцы лишь покупали, но почти никого не продавали. Тогда в команду пришли Фернандо, Селихов, Джикия, Зобнин, Роша, Ханни и другие. Несмотря на такой отрицательный баланс, среди клубов РПЛ по общей стоимости состава «Спартак» — только пятый. Красно-белый ростер по оценкам transfermarkt.com тянет на 93,5 млн евро. У «Зенит» — 208,15, у «Краснодара» — 147,6, у ЦСКА — 135,5, у «Локомотива» — 114.

Новичок «Краснодара» Реми Кабелла | Источник: РИА "Новости"

Трансферы «Краснодара» за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)
2019/20626,4–20,4
2018/1911,925,5–13,6
2017/182,515–12,5
2016/1716,9124,9
2015/16
Итого37,378,9–41,6

Три последних сезона «Краснодар» покупает больше, чем продает. Нередко лидеры уходят из команды в статусе свободных агентов, как это было с Гранквистом, Жоаозинью, Вандерсоном, Перейрой, Каборе. На обновление состава этим летом было потрачено 26,4 млн, в том числе и на новый рекордный трансфер клуба — Реми Кабелла обошелся в 12 млн. Выход в групповой этап Лиги чемпионов покроет большую часть всех летних затрат. Осталось пройти «Олимпиакос».

Футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк | Источник: Reuters

Трансферы «Локомотива» за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)
2019/2019,5–19,5
2018/1917,6–17,6
2017/180,74,3–3,6
2016/173,56,5–3
2015/1619,4514,4
Итого23,652,9–29,3

В «Локомотиве» с недавних пор введен режим строгой экономии. Одна из причин — высокие траты на трансферы при почти полном отсутствии продаж. За последние четыре года реальные, но совсем небольшие по меркам топ-клуба деньги удалось выручить только за Хенти, Н’Динга и Самедова. Закупается же «Локо», особо себя не сдерживая. Год назад были приобретены Хеведес и Смолов, этим летом выкуплен трансфер Крыховяка. Хорошо еще, что железнодорожники второй год подряд получат солидные отчисления от УЕФА за участие в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне они заработали 18 млн — почти столько же и потратили на трансферы.

Футболист ЦСКА Никола Влашич | Источник: РИА "Новости"

Трансферы ЦСКА за последние пять лет

СезонПродажи (млн евро)Покупки (млн евро)Баланс (млн евро)
2019/202,517,3–14,8
2018/194212,329,7
2017/181,80,51,3
2016/172222
2015/161–1
Итого68,331,137,2

Евгений Гинер мог бы преподавать азы бизнеса герою Леонардо Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-Стрит». Президент ЦСКА продал бы Джордану Белфорту не только ручку, а что угодно. За последние годы армейцы оформили три сверхудачных продажи: Мусы — в «Лестер», Витинью — во «Фламенго» и Головина — в «Монако». Умение продавать своих лидеров на пике — уникальный скилл ЦСКА, который едва не был применен и этим летом. Федор Чалов имел реальный шанс оказаться в АПЛ, а воспитавший его клуб — заработать 25 млн.

Впрочем, даже без этого клуб Гинера с большим отрывом опережает конкурентов по части трансферного баланса за последние пять лет. Красно-синие единственные из топов, кто сумел оказаться в плюсе, причем довольно существенном по российским меркам. Конечно, это не уровень португальских грандов, настроивших конвейер для европейский топ-клубов, но и 37,2 млн прибыли — результат, вызывающий уважение.

От дорогих покупок ЦСКА все успели отвыкнуть, тем удивительнее оказался рекордный для клуба трансфер Николы Влашича за 15,7 млн. Правда, выплачивать эту сумму «Эвертону» армейцы будут траншами в течение нескольких лет.

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