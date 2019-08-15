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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Титов: Не понимаю критику болельщиков в адрес Кононова

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший капитан и тренер московского футбольного клуба «Спартак» Егор Титов заявил РИА Новости, что не понимает критику в адрес главного тренера команды Олега Кононова со стороны болельщиков «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» после пяти туров занимает седьмое место в таблице Российской премьер-лиги с восемью очками, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на пять баллов. По ходу матча третьего тура с «Тамбовом» (0:2) фанаты «красно-белых» призывали Кононова покинуть клуб.

«Честно говоря, не понимаю, — сказал Титов, отвечая на вопрос о критике Кононова со стороны болельщиков. — Каждому тренеру нужно время, чтобы освоиться. Знаю Георгича, он был хорошим футболистом, стал прекрасным тренером. Его успехи в Краснодаре говорят о многом. Тот футбол, который показывал “Краснодар”, был одним из самых ярких, если не брать 90-е годы Олега Романцева».

«Может быть, против него сыграли интервью, в которых Кононов говорил, что «Спартак» будет играть в футбол Бескова и Романцева. Многие уверовали, что это будет в ближайшее время. Но состав «Спартака» на тот момент был не лучшим в России. А для построения игры нужно время и стабильность. Как у «Зенита», — добавил он.

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