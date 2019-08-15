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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» подарил бессрочные абонементы экипажу аварийно севшего самолета

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета А321, предотвратившим гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

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Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6−178 нашего партнера “Уральские авиалинии”. Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи “Урала”. Волнения и драйва вам только на стадионе!», — говорится в сообщении екатеринбургского клуба в Twitter.

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