Джорджевич: Переход в «Локомотив» — это шаг вперёд

Источник: РИА "Новости"

«Когда узнал, что есть возможность перейти в «Локомотив», понял, что это шаг вперёд. «Локомотив» был заинтересован во мне, так что клубы быстро договорились. Для меня это идеальный вариант. В команде собраны сильные футболисты, у меня большие надежды на сезон.

Конечно, эмоции сильные. Новая команда, все новое. Но все ребята мне помогают. Проблем с адаптацией не будет. Я уже долго в России, хорошо знаю чемпионат, играл против футболистов «Локомотива». Рад, что теперь в одной команде с такими сильными игроками.