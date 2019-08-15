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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Джорджевич: Переход в «Локомотив» — это шаг вперёд

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич высказался о переходе в стан «железнодорожников» из «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«Когда узнал, что есть возможность перейти в «Локомотив», понял, что это шаг вперёд. «Локомотив» был заинтересован во мне, так что клубы быстро договорились. Для меня это идеальный вариант. В команде собраны сильные футболисты, у меня большие надежды на сезон.

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Конечно, эмоции сильные. Новая команда, все новое. Но все ребята мне помогают. Проблем с адаптацией не будет. Я уже долго в России, хорошо знаю чемпионат, играл против футболистов «Локомотива». Рад, что теперь в одной команде с такими сильными игроками.

Ближе в всех общаюсь с Чорлукой. Бранислав Иванович до перехода говорил, что в «Локомотиве» семейная атмосфера. Сказал, что эта команда идеально мне подойдет, что здесь можно расти и прогрессировать. Буду делать все на тренировках и в матчах, чтобы доказать, что я достоин играть за «Локомотив», — цитирует Джорджевича официальный сайт «Локомотива».

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