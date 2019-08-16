Матч «Оренбурга» и «Сочи» откроет программу шестого тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, игра пройдет на стадионе «Газовик», который вмещает 7,5 тыс. зрителей. Перед началом сезона-2019/20 домашняя арена «Оренбурга» не смогла пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Российский футбольный союз (РФС) 25 июля в виде исключения разрешил команде принять петербургский «Зенит» на стадионе «Газовик». Бюро исполкома РФС 9 августа одобрило проведение чемпионата страны «Оренбургом» на домашней арене до 15 сентября включительно.

В пяти встречах подопечные Владимира Федотова смогли набрать только одно очко и занимают последнее место в турнирной таблице. Первые два тура «Оренбург» провел в гостях, уступив «Ростову» (1:2) и ЦСКА (1:2). Затем команда проиграла «Зениту» на своем поле (0:2). После этого «Оренбург» в гостях уступил грозненскому «Ахмату» (1:2), а дома заработал пока единственное очко в сезоне во встрече против новичка РПЛ «Тамбова» (2:2).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 16.08.2019, 18:00 Оренбург - Сочи -

«Сочи» и «Оренбург» ранее не встречались друг с другом. В июне 2018 года петербургское «Динамо» переехало в Сочи, изменив название и заново подписав контракты со всеми игроками. С «Динамо» «Оренбург» встречался четырежды и во всех встречах одержал победы.

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«Сочи» располагается на 15-й строчке, набрав два очка. Команда пока не смогла забить ни одного мяча, что является худшим показателем в лиге. В первом туре подопечные Александра Точилина уступили на выезде московскому «Спартаку» (0:1), хотя единственный мяч во встрече был забит после нарушения правил. Этого не заметил главный арбитр матча Владимир Москалев, которого за ряд грубых ошибок в игре департамент судейства и лицензирования РФС отстранил от работы.

Затем «Сочи» проиграл дома «Зениту» (0:2) и крупно уступил «Краснодару» в гостях (0:3). Два очка клуб смог набрать в играх против «Уфы» (0:0) и ЦСКА (0:0) в четвертом и пятом турах соответственно.

Во встрече с «Оренбургом» не сыграет сербский защитник Иван Миладинович, который получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем в голову нападающего ЦСКА Федора Чалова. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович ударил форварда армейцев, разбив ему нос. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания.