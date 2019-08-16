  Матч Оренбурга и Сочи откроет программу шестого тура чемпионата России по футболу — Новости Премьер-лиги — Футбол - Спорт Mail.ru
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00:47 (мск), источник: ТАСС

Матч «Оренбурга» и «Сочи» откроет программу шестого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 августа. Футболисты «Оренбурга» в пятницу проведут домашнюю встречу против «Сочи». Матч начнется в 18:00 мск и откроет программу шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, игра пройдет на стадионе «Газовик», который вмещает 7,5 тыс. зрителей. Перед началом сезона-2019/20 домашняя арена «Оренбурга» не смогла пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Российский футбольный союз (РФС) 25 июля в виде исключения разрешил команде принять петербургский «Зенит» на стадионе «Газовик». Бюро исполкома РФС 9 августа одобрило проведение чемпионата страны «Оренбургом» на домашней арене до 15 сентября включительно.

В пяти встречах подопечные Владимира Федотова смогли набрать только одно очко и занимают последнее место в турнирной таблице. Первые два тура «Оренбург» провел в гостях, уступив «Ростову» (1:2) и ЦСКА (1:2). Затем команда проиграла «Зениту» на своем поле (0:2). После этого «Оренбург» в гостях уступил грозненскому «Ахмату» (1:2), а дома заработал пока единственное очко в сезоне во встрече против новичка РПЛ «Тамбова» (2:2).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 16.08.2019, 18:00

Оренбург-Сочи-

«Сочи» и «Оренбург» ранее не встречались друг с другом. В июне 2018 года петербургское «Динамо» переехало в Сочи, изменив название и заново подписав контракты со всеми игроками. С «Динамо» «Оренбург» встречался четырежды и во всех встречах одержал победы.

Возможный дебют Заболотного

«Сочи» располагается на 15-й строчке, набрав два очка. Команда пока не смогла забить ни одного мяча, что является худшим показателем в лиге. В первом туре подопечные Александра Точилина уступили на выезде московскому «Спартаку» (0:1), хотя единственный мяч во встрече был забит после нарушения правил. Этого не заметил главный арбитр матча Владимир Москалев, которого за ряд грубых ошибок в игре департамент судейства и лицензирования РФС отстранил от работы.

Затем «Сочи» проиграл дома «Зениту» (0:2) и крупно уступил «Краснодару» в гостях (0:3). Два очка клуб смог набрать в играх против «Уфы» (0:0) и ЦСКА (0:0) в четвертом и пятом турах соответственно.

Во встрече с «Оренбургом» не сыграет сербский защитник Иван Миладинович, который получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем в голову нападающего ЦСКА Федора Чалова. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович ударил форварда армейцев, разбив ему нос. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания.

Первым футболистом, который даст отчет голам «Сочи» в высшем дивизионе чемпионата России, может стать Антон Заболотный. 28-летний нападающий стал седьмым игроком «Зенита», присоединившимся к команде Точилина этим летом. Ранее состав клуба пополнили Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз, а Андрей Мостовой будет выступать в «Сочи» до конца сезона на правах аренды.

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