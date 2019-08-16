«Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» после выхода в раунд
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» после выхода в раунд
В четверг «Спартак» вышел в
«В связи с малым количеством времени на восстановление ФК “Спартак” просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00. Мы также обращаемся с просьбой к спартаковским болельщикам, планирующим поддержать команду в Самаре, учитывать данную информацию при планировании поездки», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».
«Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с “Крыльями Советов” по итогам решения РПЛ», — отмечается в заявлении.