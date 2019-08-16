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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» после выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы обратился к Российской премьер-лиге с просьбой о переносе времени начала матча 7-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, одержав победу в ответном матче над швейцарским «Туном». Следующим соперником «красно-белых» станет португальский клуб «Брага». 22 августа команды проведут первый матч, который состоится в Португалии. 25 августа в 14:00 «Спартаку» предстоит игра в Самаре.

«В связи с малым количеством времени на восстановление ФК “Спартак” просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00. Мы также обращаемся с просьбой к спартаковским болельщикам, планирующим поддержать команду в Самаре, учитывать данную информацию при планировании поездки», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

«Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с “Крыльями Советов” по итогам решения РПЛ», — отмечается в заявлении.

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