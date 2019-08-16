Члены экипажа аварийно севшего самолета станут почетными гостями на матче РПЛ

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.
«Экипаж будет завтра в качестве почетных гостей на матче “Урал” — “Крылья Советов”. Перед началом встречи в 16:00 проведем церемонию чествования», — говорится в сообщении. Ранее в четверг пресс-служба «Урала» сообщила что подарила бессрочные абонементы всем членам экипажа.
«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в пяти матчах. Матч против «Крыльев Советов» клуб проведет на домашнем стадионе 17 августа.