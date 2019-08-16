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14:17 (мск), источник: ТАСС

Члены экипажа аварийно севшего самолета станут почетными гостями на матче РПЛ

ТАСС, 16 августа. Экипаж самолета Airbus А321, который предотвратил гибель людей при аварийной посадке в Московской области, в качестве почетных гостей посетит матч 6-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Экипаж будет завтра в качестве почетных гостей на матче “Урал” — “Крылья Советов”. Перед началом встречи в 16:00 проведем церемонию чествования», — говорится в сообщении. Ранее в четверг пресс-служба «Урала» сообщила что подарила бессрочные абонементы всем членам экипажа.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в пяти матчах. Матч против «Крыльев Советов» клуб проведет на домашнем стадионе 17 августа.


Власти наградят пилотов, посадивших авиалайнер в поле под Москвой
телеканал NTD
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