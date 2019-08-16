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15:19 (мск), источник: ТАСС

Ванек покинул футбольный клуб «Уфа»

ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт 29-летнего футболиста был рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб поблагодарил Ванека за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ванек выступал за «Уфу» с лета 2016 года. Он провел 53 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив в них девять мячей и сделав три результативные передачи. Также он выступал за чешские клубы «Славия» (Прага), «Глучин» и «Яблонец» и турецкий «Кайсериспор». Вместе с «Викторией» Ванек дважды стал чемпионом Чехии (2015, 2016).

В составе сборной Чехии Ванек провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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