Ванек покинул футбольный клуб «Уфа»
ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает
ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает
Контракт 29-летнего футболиста был рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб поблагодарил Ванека за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Ванек выступал за «Уфу» с лета 2016 года. Он провел 53 матча в Российской
В составе сборной Чехии Ванек провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.