Ванек покинул футбольный клуб «Уфа»

Контракт 29-летнего футболиста был рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб поблагодарил Ванека за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ванек выступал за «Уфу» с лета 2016 года. Он провел 53 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив в них девять мячей и сделав три результативные передачи. Также он выступал за чешские клубы «Славия» (Прага), «Глучин» и «Яблонец» и турецкий «Кайсериспор». Вместе с «Викторией» Ванек дважды стал чемпионом Чехии (2015, 2016).