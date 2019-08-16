Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера

Источник: Спорт-Экспресс

8 августа, пока все спортивные медиа в последние дни английского трансферного окна провожали в «Кристал Пэлас» Федора Чалова, Артем Дзюба ехал на тренировку. До дедлайна оставалось меньше 12 часов. И совсем скоро Сергей Семак на пресс-конференции подтвердит то, что для многих стало очевидно еще несколько дней назад: «Он сегодня приедет на тренировку. Если не случится никакого форс-мажора по пути на базу», — сказал главный тренер «Зенита».

Лето 2018-го: кто тот самый агент?

После сверхуспешного для себя и сборной ЧМ-2018 Дзюба сразу же дал понять клубу, что хочет уехать в АПЛ. Здесь важная деталь: на тот момент у форварда были натянутые отношения с некоторыми менеджерами «Зенита». Например — с Вячеславом Малафеевым. Поэтому причин держаться за Петербург у Дзюбы было немного.

Единственный повод остаться — назначение Сергея Семака, который точно не стал бы сливать игрока, как Манчини.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Артем Дзюба. Король Севера

Но факторов «за» отъезд было больше. По моей информации, Дзюба начал сотрудничество с Аланом Агузаровым — юристом Станислава Черчесова и теперь уже известной фигурой в медиасреде после «дела Игнатьева». Агент сказал, что сделает все возможное для отъезда в Англию, а сам Дзюба, как игрок позже признавался в интервью «СЭ», дал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». И ждал до последнего дня. Как выяснилось — зря.

Дзюбе пришел только один конкретный вариант — с Китаем. Речь о тех самых 9 миллионах евро в год. Реакция игрока была однозначной: он хотел еще поиграть в футбол и попробовать уехать в Англию. Но уже без участия Агузарова.

Через полгода Артем скажет в интервью: «После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке еще могут порешать, а на европейском — без шансов».

А в конце мая выяснилось, что капитан сборной России подписал контракт с компанией Gestifute, которой руководит агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

Лето 2019-го: просьба руководства, новый контракт

4 мая в самолете из Грозного «Зенит» официально оформил чемпионство. Дзюбы не было на борту, но это одна из финальных целей, которой он очень хотел достичь в РПЛ. До этого все время чего-то не хватало: три серебра со «Спартаком», две бронзы с «Зенитом». Теперь — золото и новые планы по отъезду в АПЛ. Фигура Мендеша слишком авторитетна, чтобы ей не доверять.

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Но здесь важный нюанс, который, возможно, на многое повлиял. После завоеванного титула Артем переговорил с высшим руководством клуба, мнение которого он очень ценит. Проще говоря — его попросили остаться в «Зените». А уже дальше пошла переписка с представителями Мендеша. Насколько известно, услуги Дзюбы были предложены двум клубам: «Эвертону» и «Вест Хэму». Но ливерпульцы взяли Мойзе Кина за 25 миллионов фунтов, а лондонцы — Себастьяна Алле за 36 миллионов.

Дзюба же, как и год назад, до последнего дня ждал конкретного варианта, который мог бы перевесить просьбу зенитовского руководства. Но ничего конкретного за лето ему так и не предложили.