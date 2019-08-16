Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера
Почему главному футболисту страны последних полутора лет так и не удалось уехать в сильнейшую лигу мира?
Почему главному футболисту страны последних полутора лет так и не удалось уехать в сильнейшую лигу мира?
8 августа, пока все спортивные медиа в последние дни английского трансферного окна провожали в «Кристал Пэлас» Федора Чалова, Артем Дзюба ехал на тренировку. До дедлайна оставалось меньше 12 часов. И совсем скоро Сергей Семак на
После сверхуспешного для себя и сборной ЧМ-2018 Дзюба сразу же дал понять клубу, что хочет уехать в АПЛ. Здесь важная деталь: на тот момент у форварда были натянутые отношения с некоторыми менеджерами «Зенита». Например — с Вячеславом Малафеевым. Поэтому причин держаться за Петербург у Дзюбы было немного.
Единственный повод остаться — назначение Сергея Семака, который точно не стал бы сливать игрока, как Манчини.
Но факторов «за» отъезд было больше. По моей информации, Дзюба начал сотрудничество с Аланом Агузаровым — юристом Станислава Черчесова и теперь уже известной фигурой в медиасреде после «дела Игнатьева». Агент сказал, что сделает все возможное для отъезда в Англию, а сам Дзюба, как игрок позже признавался в интервью «СЭ», дал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». И ждал до последнего дня. Как выяснилось — зря.
Через полгода Артем скажет в интервью: «После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать
А в конце мая выяснилось, что капитан сборной России подписал контракт с компанией Gestifute, которой руководит агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.
4 мая в самолете из Грозного «Зенит» официально оформил чемпионство. Дзюбы не было на борту, но это одна из финальных целей, которой он очень хотел достичь в РПЛ. До этого все время
Но здесь важный нюанс, который, возможно, на многое повлиял. После завоеванного титула Артем переговорил с высшим руководством клуба, мнение которого он очень ценит. Проще говоря — его попросили остаться в «Зените». А уже дальше пошла переписка с представителями Мендеша. Насколько известно, услуги Дзюбы были предложены двум клубам: «Эвертону» и «Вест Хэму». Но ливерпульцы взяли Мойзе Кина за 25 миллионов фунтов, а лондонцы — Себастьяна Алле за 36 миллионов.
Зато теперь это хороший аргумент в вопросе о новом контракте. Нынешний истекает летом 2020-го. И гендиректор клуба Александр Медведев уже анонсировал скорые переговоры, которые должны свести вероятность ухода лидера к минимуму. И, скорее всего, они пройдут удачно. Ведь в Петербурге ценят преданность.