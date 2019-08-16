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18:49 (мск), источник: ТАСС

РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак» по инициативе гостей

ТАСС, 16 августа. Российская премьер-лига (РПЛ) удовлетворила просьбу московского футбольного клуба «Спартак» об изменении времени начала матча седьмого тура чемпионата России против «Крыльев Советов», который состоится 25 августа, с 14:00 на 19:00 мск. Об сообщает пресс-служба самарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обратился в РПЛ после победы над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выхода в следующую стадию квалификации, где соперником красно-белых будет португальская «Брага». Первая встреча состоится 22 августа в Португалии, начало — 21:45 мск. Клуб отметил, что решение обратиться в премьер-лигу было сделано «в связи с малым количеством времени на восстановление».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 7, 25.08.2019, 19:00

Крылья Советов-Спартак-

«ФК “Спартак” как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб “Крылья Советов” обязан принять это решение лиги», — говорится в сообщении клуба.

После пяти туров «Спартак», набрав восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с тремя очками располагаются на 14-й строчке. В шестом туре москвичи дома встретятся с ЦСКА (19 августа, начало — 20:00 мск), а самарцы в Екатеринбурге сыграют с «Уралом» (17 августа, 14:00).

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