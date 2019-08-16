РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак» по инициативе гостей

«Спартак» обратился в РПЛ после победы над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выхода в следующую стадию квалификации, где соперником красно-белых будет португальская «Брага». Первая встреча состоится 22 августа в Португалии, начало — 21:45 мск. Клуб отметил, что решение обратиться в премьер-лигу было сделано «в связи с малым количеством времени на восстановление».