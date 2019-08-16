РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак» по инициативе гостей
ТАСС, 16 августа. Российская
ТАСС, 16 августа. Российская
«Спартак» обратился в РПЛ после победы над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выхода в следующую стадию квалификации, где соперником
«ФК “Спартак” как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб “Крылья Советов” обязан принять это решение лиги», — говорится в сообщении клуба.
После пяти туров «Спартак», набрав восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с тремя очками располагаются на 14-й строчке. В шестом туре москвичи дома встретятся с ЦСКА (19 августа, начало — 20:00 мск), а самарцы в Екатеринбурге сыграют с «Уралом» (17 августа, 14:00).