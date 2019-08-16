Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Анже
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Герта
10
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
11
Футбол. Премьер-лига
17.08
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17.08
Арсенал
Бернли
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
20:08 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ

ТАСС, 16 августа. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в первом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Оренбурге на стадионе «Газовик».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Защитник сочинцев Никита Калугин забил мяч в свои ворота на 46-й минуте. На 67-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, забив первый гол «Сочи» в РПЛ. Для Полоза этот гол стал 30-м в чемпионатах России. Ранее он забил 23 мяча за «Ростов», один — за «Зенит» и пять — за «Рубин».

На 65-й минуте помощник главного тренера «Оренбурга» Платон Захарчук получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова желтую карточку, после чего спародировал жест судьи. Резервный арбитр встречи сообщил об этом Вилкову, и главный арбитр принял решение показать Захарчуку прямую красную карточку. Лучшим игроком встречи признан полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом сезона-2019/20 стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура «Оренбург» — «Зенит» (0:2) на арене «Газовик». 9 августа РФС разрешил «Оренбургу» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик» до 15 сентября включительно, встреча пятого тура с «Тамбовом» (2:2) 10 августа состоялась на «Газовике».

В турнирной таблице «Оренбург» остался на последнем, 16-м месте, имея в активе два очка после шести сыгранных встреч. «Сочи» занимает 15-е место, набрав три очка после шести туров.

В седьмом туре «Оренбург» 25 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» днем позже на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

Читайте также
Оренбург
1:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 616.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4411 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовАлександр Точилин
Голы
Никита Калугин46′
Дмитрий Полоз68′
Составы команд
1Александр Руденко
35Сослан Джанаев
11Андреа Чуканов
24Эльмир Набиуллин
13Сергей Терехов
13Федор Кудряшов
3Михаил Сиваков
20Игорь Юрганов
5Тимур Аюпов
22′
15Ибрагим Цаллагов
63′
31Виталий Шахов
16Кристиан Нобоа
90+2′
8Даниэл Мишкич
42′
9Антон Заболотный
29Вадим Афонин
77Дмитрий Полоз
9Джордже Деспотович
84′
25Иван Новосельцев
19′70′
10Рикарду Алвеш
71′
94Душан Лагатор
20Джоэль Фамейе
26Никита Калугин
54′
32Артем Кулишев
80′
87Александр Карапетян
88Артем Галаджан
17Андрей Мостовой
78′
18Никита Бурмистров
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
12Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Артем Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера
РПЛ перенесла матч «Крылья Советов» — «Спартак»
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Прохоров прокомментировал продажу «Бруклина» за рекордную сумму
Суд требует с экс-главы «Кубани» почти 200 миллиардов рублей
Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь