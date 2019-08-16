«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Защитник сочинцев Никита Калугин забил мяч в свои ворота на 46-й минуте. На 67-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, забив первый гол «Сочи» в РПЛ. Для Полоза этот гол стал 30-м в чемпионатах России. Ранее он забил 23 мяча за «Ростов», один — за «Зенит» и пять — за «Рубин».

На 65-й минуте помощник главного тренера «Оренбурга» Платон Захарчук получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова желтую карточку, после чего спародировал жест судьи. Резервный арбитр встречи сообщил об этом Вилкову, и главный арбитр принял решение показать Захарчуку прямую красную карточку. Лучшим игроком встречи признан полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич.

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Перед началом сезона-2019/20 стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура «Оренбург» — «Зенит» (0:2) на арене «Газовик». 9 августа РФС разрешил «Оренбургу» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик» до 15 сентября включительно, встреча пятого тура с «Тамбовом» (2:2) 10 августа состоялась на «Газовике».

В турнирной таблице «Оренбург» остался на последнем, 16-м месте, имея в активе два очка после шести сыгранных встреч. «Сочи» занимает 15-е место, набрав три очка после шести туров.