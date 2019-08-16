«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ
ТАСС, 16 августа. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в первом матче шестого тура Российской
ТАСС, 16 августа. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в первом матче шестого тура Российской
Защитник сочинцев Никита Калугин забил мяч в свои ворота на 46-й минуте. На 67-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, забив первый гол «Сочи» в РПЛ. Для Полоза этот гол стал 30-м в чемпионатах России. Ранее он забил 23 мяча за «Ростов», один — за «Зенит» и пять — за «Рубин».
На 65-й минуте помощник главного тренера «Оренбурга» Платон Захарчук получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова желтую карточку, после чего спародировал жест судьи. Резервный арбитр встречи сообщил об этом Вилкову, и главный арбитр принял решение показать Захарчуку прямую красную карточку. Лучшим игроком встречи признан полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич.
Перед началом сезона-2019/20 стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской
В турнирной таблице «Оренбург» остался на последнем, 16-м месте, имея в активе два очка после шести сыгранных встреч. «Сочи» занимает 15-е место, набрав три очка после шести туров.
В седьмом туре «Оренбург» 25 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» днем позже на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».
|Владимир Федотов
|Александр Точилин
|Никита Калугин
|46′
|Дмитрий Полоз
|68′
|1
|Александр Руденко
|35
|Сослан Джанаев
|11
|Андреа Чуканов
|24
|Эльмир Набиуллин
|13
|Сергей Терехов
|13
|Федор Кудряшов
|3
|Михаил Сиваков
|20
|Игорь Юрганов
|5
|Тимур Аюпов
22′
|15
|Ибрагим Цаллагов
63′
|31
|Виталий Шахов
|16
|Кристиан Нобоа
90+2′
|8
|Даниэл Мишкич
42′
|9
|Антон Заболотный
|29
|Вадим Афонин
|77
|Дмитрий Полоз
|9
|Джордже Деспотович
84′
|25
|Иван Новосельцев
19′70′
|10
|Рикарду Алвеш
71′
|94
|Душан Лагатор
|20
|Джоэль Фамейе
|26
|Никита Калугин
54′
|32
|Артем Кулишев
80′
|87
|Александр Карапетян
|88
|Артем Галаджан
|17
|Андрей Мостовой
78′
|18
|Никита Бурмистров
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)