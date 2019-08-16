Российский клуб с казахстанцем в заявке открыл счет голам в премьер-лиге и ушел от поражения

Встреча шестого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 16 августа, и завершилась со счетом 1:1. Оба гола в матче случились после перерыва.

На 46-й минуте защитник «Сочи» Никита Калугин отправил мяч в свои ворота — он пытался прервать подачу на экс-нападающего «Астаны», «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу» Джордже Деспотовича. Отыгрались гости на 68-й минуте, когда форвард Дмитрий Полоз реализовал пенальти и забил первый истории клуба гол в РПЛ.

В прошедшем матче Бахтияров снова попал в заявку «Сочи», но на поле в итоге не вышел. Казахстанец пока не играл в текущем сезоне.