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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб с казахстанцем в заявке открыл счет голам в премьер-лиге и ушел от поражения

Футбольный клуб «Сочи», за который выступает хавбек молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтиярова, сыграл вничью с «Оренбургом» в гостях, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча шестого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 16 августа, и завершилась со счетом 1:1. Оба гола в матче случились после перерыва.

На 46-й минуте защитник «Сочи» Никита Калугин отправил мяч в свои ворота — он пытался прервать подачу на экс-нападающего «Астаны», «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу» Джордже Деспотовича. Отыгрались гости на 68-й минуте, когда форвард Дмитрий Полоз реализовал пенальти и забил первый истории клуба гол в РПЛ.

В прошедшем матче Бахтияров снова попал в заявку «Сочи», но на поле в итоге не вышел. Казахстанец пока не играл в текущем сезоне.

С тремя очками «Сочи» идет на 15-м месте, а «Оренбург» с двумя баллами занимает последнюю, 16-ю, строчку. В следующем туре 26 августа команда Бахтиярова отправится в гости к «Уралу», который с семью очками располагается на девятой позиции.

Оренбург
1:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 616.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4411 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовАлександр Точилин
Голы
Никита Калугин46′
Дмитрий Полоз68′
Составы команд
1Александр Руденко
35Сослан Джанаев
11Андреа Чуканов
24Эльмир Набиуллин
13Сергей Терехов
13Федор Кудряшов
3Михаил Сиваков
20Игорь Юрганов
5Тимур Аюпов
22′
15Ибрагим Цаллагов
63′
31Виталий Шахов
16Кристиан Нобоа
90+2′
8Даниэл Мишкич
42′
9Антон Заболотный
29Вадим Афонин
77Дмитрий Полоз
9Джордже Деспотович
84′
25Иван Новосельцев
19′70′
10Рикарду Алвеш
71′
94Душан Лагатор
20Джоэль Фамейе
26Никита Калугин
54′
32Артем Кулишев
80′
87Александр Карапетян
88Артем Галаджан
17Андрей Мостовой
78′
18Никита Бурмистров
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
12Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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