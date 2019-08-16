«Спартак» дал право на бесплатное посещение матчей экипажу Airbus A321

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В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

«Все мы в футбольном клубе «Спартак», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский, — говорится в заявлении пресс-службы. — Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака». И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие-Арене».