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16 августа, источник: ТАСС

«Спартак» дал право на бесплатное посещение матчей экипажу Airbus A321

ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб «Спартак» предоставил бессрочное право членам экипажа самолета, следовавшего рейсом U6 178 из Москвы в Симферополь, бесплатно посещать домашние матчи клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

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«Все мы в футбольном клубе «Спартак», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский, — говорится в заявлении пресс-службы. — Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака». И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие-Арене».

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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15 августа© Ньюстюб
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