Тремя матчами в субботу продолжится шестой тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Все встречи тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв. Президент РФ Владимир Путин 16 августа присвоил летчикам звания Героев России.

Сезон для «Урала» начался без сюрпризов. Подопечные Дмитрия Парфенова после побед в стартовых турах над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) сбавили темп, уступив затем столичным «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (0:4), а также сыграв вничью с «Ростовом» (2:2). Сейчас «Урал» занимает девятое место с семью очками в активе. В предстоящем матче им не поможет голландский полузащитник Отман Эль-Кабир, который продолжает восстановление после повреждения задней поверхности бедра.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 17.08.2019, 14:00 Урал - Крылья Советов -

Для «Крыльев Советов» выезд в Екатеринбург может стать определяющим. Самарцы стартовали в чемпионате с домашней победы над московским ЦСКА (2:0), после чего удача отвернулась от них. К игре с «Уралом» команда Миодрага Божовича подходит с серией из четырех поражений подряд в матчах с тульским «Арсеналом» (2:3), «Уфой» (1:2), «Локомотивом» (1:2) и «Ростовом» (0:1). Клуб располагается на 14-м месте с тремя очками.

Самарская команда испытывает проблемы и с составом — из-за травм не смогут сыграть защитник Тарас Бурлак и полузащитник Геннадий Киселев. Одним из светлых пятен у «Крыльев Советов» является 22-летний нападающий Александр Соболев, забивший четыре мяча на старте сезона. Он делит первое место в гонке бомбардиров турнира с форвардами Артемом Дзюбой («Зенит») и Элдором Шомуродовым «(Ростов»), но команда пока не научилась извлекать пользу из его результативной игры. После поражения от «Ростова» генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что в клубе доверяют Божовичу, однако неблагоприятный результат в игре с «Уралом» может все изменить.

Обслужит встречу судейская бригада под руководством Сергея Иванова (Ростов-на-Дону). Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Екатеринбург-Арена».

«Краснодар» в погоне за «Зенитом»

«Тамбов» примет «Краснодар» на «Мордовия-Арене». Дебютант лиги проводит домашние матчи в Саранске из-за того, что их арена не прошла лицензирование.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что команда вернется на свой стадион не ранее октября. Изначально встреча должна была пройти 18 августа, однако по причине участия «Краснодара» в матчах Лиги чемпионов было принято решение перенести ее на день раньше.

«Краснодар» приезжает в Саранск в приподнятом настроении — во вторник команда на выезде одержала победу над португальским «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух игр прошла в раунд плей-офф. Российский клуб не был фаворитом противостояния, тем ценнее оказался успех.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

Кроме того, «Краснодар» помог России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Шестое место, на котором на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить шесть клубов на следующий розыгрыш еврокубков — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 17.08.2019, 16:30 Тамбов - Краснодар -

Однако теперь тренерскому штабу «Краснодара» придется поломать голову над выбором идеального сочетания игроков на очередной матч национального первенства. К усталости из-за тяжелого графика прибавились проблемы с составом. Может пропустить встречу с «Тамбовом» один из лучших форвардов команды Ари, точно не помогут продолжающие восстановление от повреждений полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон. При этом «Краснодару», который идет четвертым в турнирной таблице (10 очков), нужно побеждать в Саранске, ведь от первого места их отделяют всего три очка.

«Тамбову» же можно только посочувствовать. В стартовых турах подопечные Александра Григоряна провели три матча с топ-клубами, «Краснодар» станет четвертым. В первых двух встречах команда с одинаковым счетом 1:2 уступила петербургскому «Зениту» и «Локомотиву», а затем совершила одну из самых громких сенсаций чемпионата, всухую переиграв московский «Спартак» (2:0). Однако закрепить успех у «Тамбова» не получилось — позже подопечные Григоряна проиграли «Арсеналу» (0:1) и позволили «Оренбургу» (2:2) набрать первое очко в чемпионате.

Тамбовчане занимают 12-е место в таблице с четырьмя очками. У них нет кадровых потерь, однако это сильно не облегчит жизнь тренерскому штабу. Встреча «Тамбова» и «Краснодара» начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Николай Волошин (Смоленск).

«Зенит» постарается упрочить лидерство

Действующий чемпион России «Зенит» пока стабилен — в пяти стартовых турах команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения и лишь один раз сыграла вничью с «Краснодаром (1:1). Можно сказать, что на старте сезона петербуржцам на руку играет календарь. Только «Краснодар» стал серьезной проверкой для клуба, также «Зенит» встречался с «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбургом» (2:0) и «Динамо» (2:0), все они были обыграны.

К шестому туру клуб подходит в ранге лидера чемпионата. Команда с 13 очками в активе возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Ростов» на два балла.

Ярким отображением высокого класса петербуржцев является соотношение забитых и пропущенных мячей. В пяти матчах «Зенит» забил девять голов, а пропустил лишь дважды.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 17.08.2019, 19:00 Зенит - Ахмат -

Перед игрой с «Ахматом» петербургский клуб понес потери. Нападающий Себастьян Дриусси выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы, полученной в прошлом туре, а пропускающий начало сезона полузащитник Олег Шатов не успевает восстановиться от повреждения. Немаловажным фактором для «Зенита» является состояние здоровья новичка клуба полузащитника Малкома, приобретенного текущим летом у испанской «Барселоны» за €40 млн. Ранее Семак сообщил, что его участие в предстоящей игре находится под вопросом.

Положение «Ахмата» менее радужное. В пяти турах грозненцы одержали победы над «Краснодаром» (1:0) и «Оренбургом» (2:1), но в остальных трех матчах потерпели поражения от «Урала» (0:3), казанского «Рубина» (0:1) и «Спартака» (1:3). На текущий момент «Ахмат» занимает 10-е место с шестью очками. При этом команда мало забивает (всего четыре гола) и много пропускает (восемь).