Тремя матчами в субботу продолжится шестой тур чемпионата России по футболу
ТАСС, 17 августа. Три матча шестого тура Российской
ТАСС, 17 августа. Три матча шестого тура Российской
Все встречи тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье
Сезон для «Урала» начался без сюрпризов. Подопечные Дмитрия Парфенова после побед в стартовых турах над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) сбавили темп, уступив затем столичным «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (0:4), а также сыграв вничью с «Ростовом» (2:2). Сейчас «Урал» занимает девятое место с семью очками в активе. В предстоящем матче им не поможет голландский полузащитник Отман
Для «Крыльев Советов» выезд в Екатеринбург может стать определяющим. Самарцы стартовали в чемпионате с домашней победы над московским ЦСКА (2:0), после чего удача отвернулась от них. К игре с «Уралом» команда Миодрага Божовича подходит с серией из четырех поражений подряд в матчах с тульским «Арсеналом» (2:3), «Уфой» (1:2), «Локомотивом» (1:2) и «Ростовом» (0:1). Клуб располагается на 14-м месте с тремя очками.
Самарская команда испытывает проблемы и с составом —
Обслужит встречу судейская бригада под руководством Сергея Иванова (Ростов-на-Дону). Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что команда вернется на свой стадион не ранее октября. Изначально встреча должна была пройти 18 августа, однако по причине участия «Краснодара» в матчах Лиги чемпионов было принято решение перенести ее на день раньше.
«Краснодар» приезжает в Саранск в приподнятом настроении — во вторник команда на выезде одержала победу над португальским «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух игр прошла в раунд
Кроме того, «Краснодар» помог России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Шестое место, на котором на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить шесть клубов на следующий розыгрыш еврокубков — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Однако теперь тренерскому штабу «Краснодара» придется поломать голову над выбором идеального сочетания игроков на очередной матч национального первенства. К усталости
«Тамбову» же можно только посочувствовать. В стартовых турах подопечные Александра Григоряна провели три матча с
Тамбовчане занимают 12-е место в таблице с четырьмя очками. У них нет кадровых потерь, однако это сильно не облегчит жизнь тренерскому штабу. Встреча «Тамбова» и «Краснодара» начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Николай Волошин (Смоленск).
Действующий чемпион России «Зенит» пока стабилен — в пяти стартовых турах команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения и лишь один раз сыграла вничью с «Краснодаром (1:1). Можно сказать, что на старте сезона петербуржцам на руку играет календарь. Только «Краснодар» стал серьезной проверкой для клуба, также «Зенит» встречался с «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбургом» (2:0) и «Динамо» (2:0), все они были обыграны.
Ярким отображением высокого класса петербуржцев является соотношение забитых и пропущенных мячей. В пяти матчах «Зенит» забил девять голов, а пропустил лишь дважды.
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Положение «Ахмата» менее радужное. В пяти турах грозненцы одержали победы над «Краснодаром» (1:0) и «Оренбургом» (2:1), но в остальных трех матчах потерпели поражения от «Урала» (0:3), казанского «Рубина» (0:1) и «Спартака» (1:3). На текущий момент «Ахмат» занимает 10-е место с шестью очками. При этом команда мало забивает (всего четыре гола) и много пропускает (восемь).
В матче с «Зенитом» грозненцы не смогут рассчитывать на форварда Аблая Мбенга, заработавшего удаление в игре со «Спартаком». Встреча начнется в 19:00 мск на «Газпром-Арене», главным арбитром будет Алексей Матюнин (Москва).