Слуцкий: Тил — мечта для любого тренера

— Очень качественный футболист без очевидных слабых мест, — начал Слуцкий. — Чрезвычайно мобильный и подвижный, хорошо чувствует отбор, быстро перестраивается по позиции. Грамотно выдвигается в прессинг, все время блокирует линию передачи. Очень хорошо оснащен технически, в эпизодах всегда чувствует, куда и как открыться на последней стадии развития атаки. То есть комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объемом.

Тил — мечта для любого тренера, потому что его легко встроить в любую схему, и он выполняет абсолютно любые функции. Если мы говорим про относительные минусы, то это не игрок, который возьмет и в одиночку сделает результат. То есть это не Промес, которого купили, поставили — и он сам по себе возьмет и выиграет матч, забьет ключевые мячи. Тил очень хорош в качественном, системном командном передвижении, командной игре, с точки зрения тактического построения это идеальный для тренера игрок. Но если тот или иной специалист считает, что этот футболист сам выйдет и сделает результат, то ему будет очень сложно проявить свои истинные качества. Сильнейший игрок, но вопрос будет в том, как «Спартак» встроит его в общекомандные действия.