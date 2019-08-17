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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Семак заблокировал трансфер Мамманы в «Сассуоло»

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал трансфер аргентинского футболиста Эмануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло», сообщает TyC Sports.

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Источник: РИА "Новости"

По информации аргентинского телеканала, руководство «Зенита» уже согласовало переход Мамманы на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро, но Семак, узнав об этом, попросил боссов петербургского клуба не проводить трансфер, так как рассчитывает на аргентинского защитника в грядущих матчах Лиги чемпионов.

Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года из французского «Лиона». В текущем сезоне 23-летний футболист вышел на поле только в одном матче чемпионата России, в прошедшем сезоне, в котором «Зенит» стал чемпионом страны, отыграл за петербургский клуб 11 матчей во всех турнирах.

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