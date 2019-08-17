СМИ: Семак заблокировал трансфер Мамманы в «Сассуоло»

По информации аргентинского телеканала, руководство «Зенита» уже согласовало переход Мамманы на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро, но Семак, узнав об этом, попросил боссов петербургского клуба не проводить трансфер, так как рассчитывает на аргентинского защитника в грядущих матчах Лиги чемпионов.