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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Урала» и «Крыльев Советов» определились с составами на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров, Бумаль, Августиняк, Бикфалви, Погребняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Меркулов, Мамин, Чистяков, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Панюков, Юсупов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.

Встреча состоится сегодня, 17 августа, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск.

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