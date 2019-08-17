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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком и Дриусси выбыли из строя из-за травм на срок до месяца

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси выбыли из строя на срок до одного месяца из-за травм, полученных в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» 10 августа в Москве победил «Динамо» со счетом 2:0. Дриусси вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел Малком, который получил повреждение в концовке встрече.

Как отмечается, оба футболиста в настоящее время работают по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды. Точные сроки восстановления аргентинского и бразильского форвардов будут известны после повторного медобследования, но на данный момент они оцениваются в три-четыре недели.

Таким образом, Малком и Дриусси не только не сыграют в субботнем домашнем матче шестого тура премьер-лиги с грозненским «Ахматом», но также могут пропустить остальные встречи до перерыва на игры сборных в сентябре, в том числе выездной матч с московским «Спартаком», намеченный на 1 сентября.

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