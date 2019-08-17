Малком и Дриусси выбыли из строя из-за травм на срок до месяца
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси выбыли из строя на срок до одного месяца
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси выбыли из строя на срок до одного месяца
«Зенит» 10 августа в Москве победил «Динамо» со счетом 2:0. Дриусси вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел Малком, который получил повреждение в концовке встрече.
Как отмечается, оба футболиста в настоящее время работают по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды. Точные сроки восстановления аргентинского и бразильского форвардов будут известны после повторного медобследования, но на данный момент они оцениваются в
Таким образом, Малком и Дриусси не только не сыграют в субботнем домашнем матче шестого тура