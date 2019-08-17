Дорогостоящий новичок «Зенита» вылетел почти на месяц
Полузащитник «Зенита» Малком выбыл из строя
Полузащитник «Зенита» Малком выбыл из строя
Бразилец получил повреждение в последнем матче «Зенита» против «Динамо» (2:0). По предварительным оценкам, он пропустит
3 августа Малком дебютировал за «Зенит» в матче Российской
В клубе раскритиковали публикацию The Sun. «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер бразильца обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро.