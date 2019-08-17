Дорогостоящий новичок «Зенита» вылетел почти на месяц

Источник: РИА "Новости"

Бразилец получил повреждение в последнем матче «Зенита» против «Динамо» (2:0). По предварительным оценкам, он пропустит три-четыре недели. На такой же срок вне игры оказался нападающий Себастьян Дриусси, который также получил травму в игре против москвичей.

3 августа Малком дебютировал за «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1). Британский таблоид The Sun после игры обратил внимание на баннер фанатов «Зенита» с надписью «Спасибо руководству за верность традициям». Обозреватель газеты связал его с неприятием болельщиками сине-бело-голубых темнокожего Малкома.

В клубе раскритиковали публикацию The Sun. «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.