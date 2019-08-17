«Крылья Советов» прервали четырехматчевую серию поражений, обыграв «Урал»
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» победили екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» победили екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Голами отметились Раду Гынсарь (28-я минута), Александр Соболев (79-я) и Деян Радонич (84-я). «Урал» ответил голом Андрея Панюкова (90+3-я). Хозяева с 67-й минуты играли вдесятером после удаления Романа Емельянова, получившего вторую желтую карточку.
Перед матчем прошла церемония чествования членов экипажа самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку на поле вблизи аэропорта Жуковский. В пятницу президент России Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от
«Крылья Советов» благодаря этой победе поднялись на десятое место в турнирной таблице с шестью очками. «Урал», не сумевший победить в четвертом туре подряд, с семью баллами располагается строчкой выше.
|Дмитрий Парфенов
|Миодраг Божович
|Андрей Панюков
|90+3′
|Раду Гынсарь(Дмитрий Кабутов, Александр Анюков)
|28′
|Александр Соболев(Артем Тимофеев)
|79′
|Деян Радонич(Александр Соболев, Артем Тимофеев)
|84′
|31
|Ярослав Годзюр
|1
|Сергей Рыжиков
|15
|Денис Кулаков
88′
|22
|Александр Анюков
|21
|Исламжан Насыров
|23
|Дмитрий Комбаров
45+2′
|3
|Вараздат Ароян
|3
|Никита Чернов
|8
|Роман Емельянов
30′67′
|50
|Максим Карпов
|10
|Эрик Бикфалви
|99
|Максим Канунников
|6
|Рафал Аугустыняк
|7
|Александр Соболев
|13
|Петрюс Бумаль
|40
|Артем Тимофеев
|17
|Николай Димитров
63′
|77
|Дмитрий Кабутов
69′76′
|14
|Юрий Бавин
|17
|Антон Зиньковский
|11
|Владимир Ильин
88′
|14
|Раду Гынсарь
16′69′
|79
|Артем Юсупов
|9
|Деян Радонич
|88
|Павел Погребняк
46′
|8
|Александр Гацкан
44′
|20
|Андрей Панюков
81′
|20
|Срджан Мияйлович
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|11
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)