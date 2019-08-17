Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока — в дубле
Молодёжное дерби осталось за «Спартаком». У ЦСКА первое поражение в сезоне.
Молодёжное дерби осталось за «Спартаком». У ЦСКА первое поражение в сезоне.
В субботу в обед официальный сайт «Спартака» объявил о подписании очередного новичка, 18-летнего грузинского нападающего Николоза Кутателадзе, а уже через полтора часа он дебютировал в новом клубе. Пока — в молодёжном составе. Соперник для дебюта воспитаннику «Лиона» и «ПСЖ» (вот так!) выпал что надо — чемпион первенства дублёров, ЦСКА. Естественно, что желание проявить себя в
Вообще, по именам состав номинальных гостей Малого Оленьего переулка выглядел посолиднее спартаковского. Тикнизян, Марадишвили и Ндиайе ндавно входят в обойму первой команды, защитник Карпов привлекается к тренировкам основы, тогда как у Алексея Лунина более или менее на слуху фамилии лишь Репяха (в своё время его переход из «Краснодара» в «Спартак» сопровождался приличной шумихой) и всё того же Кутателадзе. Тем не менее по игре
После замены Ндиайе в перерыве на газоне остался всего один легионер, а с уходом Кутателадзе — одни россияне. Очевидно, что у грузина больше шансов отправиться в понедельник в Тушино, чем у малийского сверстника. Адаптация африканского вундеркинда в ЦСКА затягивается — в том числе, видимо,
Инструкции Андрея Аксёнова в перерыве пошли на пользу молодым «армейцам». После перерыва они перехватили инициативу и довольно быстро сравняли счёт. Сделал это самый опытный с точки зрения стажа в основе человек — Наир Тикнизян. Левый защитник
Лунин угадал с заменой. Свеженький Мирошниченко завершил трёхходовку с участием Репяха и Кутателадзе после первого же ускорения и удара.
Последние полчаса спартаковцы провели в численном меньшинстве: Актисов подкатом сзади свалил лучшего снайпера «армейской» молодёжки Вострикова (3 гола в сезоне) и тотчас получил красную карточку. После этого превосходство гостей приняло тотальный характер, но хозяева проявили характер, самоотверженность и выстояли. У чемпиона первое поражение, у «Спартака» — вторая победа.
Лунин:
— Сегодня был матч тактики, характеров. Всё было на тоненького, но я считаю, что заслуженно победили. Надо отдать должное нашему нападающему: Николоз впервые вышел на поле и сделал голевую передачу. Ему немного пока не хватает физических кондиций, но он ещё наберёт и нас усилит.