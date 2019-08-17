«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенстве
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче молодежного первенства России.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 0:0.
Основные команды «Рубина» и «Арсенала» сыграют друг с другом в матче шестого тура чемпионата России в воскресенье. Встреча начнется в 14:00 мск.